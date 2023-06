Qué debes hacer si nuestra mascota exótica se escapa: pasos a seguir

Los animales exóticos se han ganado una gran popularidad en los últimos años gracias a sus singulares características y especial atractivo. Sin embargo, a medida que más personas optan por tener animales poco comunes como compañeros, también aumenta el riesgo de que éstos escapen de sus hogares.

No es extraño conocer a alguien con una tarántula, iguana o incluso serpiente que se ha escapado de su terrario, al igual que también vemos como conejos, hámsteres y otros animales exóticos se extravían. Es por esto que debemos estar preparados y saber qué pasos debemos dar si esto nos ocurre y nuestro compañero emplumado, escamado o peludo se escapa.

Es importante actuar de forma rápida, ya que los animales exóticos que terminan viviendo en el ecosistema que nos rodea pueden terminar por convertirse en especie invasora y poner en riesgo la biodiversidad autóctona.

De hecho, según un estudio publicado por la revista Frontiers in Ecology and the Environment, el comercio anual de vertebrados exóticos como mascotas es un negocio mundial multimillonario en el que miles de especies y decenas de millones de animales se envían tanto a nivel internacional como dentro de los países para satisfacer esta demanda.

"La mayor parte de la investigación sobre el comercio de mascotas exóticas se ha centrado en su contribución a la pérdida de biodiversidad nativa y la propagación de enfermedades", explican los encargados del estudio. "Existe un crecimiento mundial reciente y sustancial en la cantidad de poblaciones de animales no nativos introducidas a través de esta vía de invasión, lo que demuestra un gran potencial para aumentar la cantidad de animales invasores en el futuro".

Y no solo eso, en la publicación afirman que "las especies invasoras son el segundo factor principal de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial". "Se estima que cuestan a Estados Unidos más del 40 por ciento de las especies clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción", añaden. "Alteran hábitats, rompen cadenas tróficas, consumen poblaciones de presa y reducen la fauna predadora".

"A veces, las mascotas se escapan de sus recintos, otras veces, la gente se cansa de cuidarlas y las deja marchar", explican. "La gente también libera deliberadamente animales exóticos por motivos religiosos y para hacer que su entorno resulte más interesante".

Pasos a seguir si se nos pierde un animal exótico

Debemos saber que, por regla general, los animales exóticos que conviven con nosotros en cautividad no presentan un peligro para la biodiversidad, motivo por el cual están permitidos a nivel legal (entre otras cuestiones). No obstante, es nuestra responsabilidad mantenerlo bajo control y asegurarnos de que no se escapa o extravía.

En caso de pérdida, lo primero que debemos hacer es notificarlo a las autoridades locales. Podemos contactar con la policía municipal, a los servicios de control animal y a asociaciones de rescate de animales especializadas en especies exóticas que nos podrán aconsejar sobre cómo aumentar las posibilidad de recuperar a nuestra mascota.

En cualquier caso, siempre debemos proporcionar una descripción detallada de nuestra mascota, incluyendo su especie, tamaño, color y cualquier característica distintiva. Además, podemos también proporcionar una fotografía reciente para ayudar a su identificación.

No obstante, ante la posibilidad de pérdida o extravío, siempre debemos prevenir y tener a nuestra mascota adecuadamente identificada mediante microchip, para que en caso de que que se extravíe y alguien la encuentre, con llevarla al veterinario baste para poder recuperarla.

También es importante que les proporcionemos las instalaciones adecuadas (un terrario, una jaula, una voladera... dependiendo de la especie y sus necesidades) y que las revisemos de forma regular para cerciorarnos de que no pueden escaparse.