Los suricatos entran en el listado de especies invasoras y su tenencia quedará prohibida: "No me parecen una buena mascota"

Los suricatos (Suricata suricatta), son una especie de mamífero carnívoro que, en la naturaleza, habita en el desierto y, hace aproximadamente diez años se puso muy de moda tener uno de estos adorables peludos como animal de compañía, algo que hizo llevarse las manos a la cabeza a muchos veterinarios especializados en especies exóticas.

Este fue el caso de Javier Fernández, veterinario y fundador del Hospital Animales Exóticos 24h, quien desde un principio no estaba de acuerdo con la tenencia de suricatos en el hogar y quién se dedicó a dar su opinión en foros especializados y otros ámbitos.

"Cuando empecé con el hospital y a dar mi opinión, en vez de crear el efecto contrario y que nadie viniera a mi centro, se produjo el efecto contrario, todo el mundo venía y nos convertimos en el hospital de referencia de suricatos", detalla.

Fernández explica que es muy difícil medir la felicidad de un animal. "Para saber si está bien o mal tenemos que fijarnos en que haga todas sus funciones vitales", comenta. "Hay gente que vive en espacios muy reducidos con perros pero viven para ellos, y otros que tienen una finca y a penas pasan tiempo con ellos. ¿Qué perro es más feliz? El primero, está claro".

"A mí, particularmente, los suricatos no me parecen buena mascota, es todavía un animal muy salvaje, no ha pasado casi por la domesticación (hay muy poquitas generaciones criadas en cautividad) y tiene unos requisitos psicológicos y físicos difíciles de reproducir en cautividad", detalla.

Quizás estos motivos, sumados al descontrol del mercado de esta especie que se da por internet, hayan llevado al Gobierno a tomar la decisión de incluir a la Familia Herpestidae (mangostas y suricatos) en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, este pasado mes de abril.

Los suricatos como animal de compañía

Tal y como informan desde el hospital especializado en exóticos, los suricatos son pequeños mamíferos carnívoros de entre 25 y 30 centímetros de longitud, pudiendo alcanzar unos 730 gramos de peso en su edad adulta (dependiendo de si es macho o hembra, siendo los primeros ligeramente más grandes).

Cuentan con un pelaje un poco menos denso a los de otros miembros de la familia de las mangostas y "generalmente varía entre el gris y el marrón moteado". "Cada individuo tiene un patrón de manchas y pelaje que le hace único, como si se tratasen de huellas dactilares", cuentan.

En cautividad, estos animales tienen una esperanza de vida en torno a los 10 años, alcanzando la madurez sexual alrededor del año y medio (aunque las hembras empiezan a criar cerca de los dos años).

Los tres problemas que Fernández encuentra a la hora de mantener estos animales en cautividad tienen que ver con la alimentación, la agresividad y su sociabilidad (aunque esta última puede llegar a suplirse sin necesidad de tener más de un suricato en casa).

"Son animales carnívoros que se alimentan, sobre todo, de muchísimos insectos", afirma el experto. "En cautividad tenemos que ofrecerles una dieta lo más parecida y a la que tendrían en libertad y, en cuanto a enriquecimiento ambiental, si les ofreces pienso les vas a desestructurar a nivel mental, ya que pasan la mayor parte de su tiempo escarbando para encontrar alimento".

Por otra parte, está el problema de que son animales muy sociables y que, como las abejas, cuando nacen, adoptan un rol (centinela, explorador, guardián...). "Algunos de estos pueden volver al suricato más agresivo, como por ejemplo, el guardián", comenta Fernández. "Esto puede complicar la convivencia en casa".

Un suricato en el veterinario. CEDIDA

"También, como son animales gregarios, es recomendable tenerlos con más animales, pero no tiene por qué ser suplido con otro individuo de su misma especie", añade. "Yo he atendido suricatos que conviven perfectamente con gatos, conejos, perros... En este sentido, esta parte del problema se puede solventar".

Por último, también relacionado con la agresividad, debemos saber que las hembras (los machos también, pero menos) "en el momento de pubertad se vuelven agresivas". "A final siempre se las castra pero a veces la situación no cambia y claro, ¿qué hacemos con una suricata agresiva en casa?", expresa Fernández.

Por este motivo, el veterinario experto en especies exóticas no recomienda a los suricatos como animal de compañía, aunque continúa haciendo su labor de mejorar la calidad de vida de todos los suricatos guiando a los tutores que acuden a su hospital con estos animales.

A partir de ahora, tras ser incluidos en el catálogo de especies invasoras, su identificación será obligatoria, es decir, aquellos que convivan con un suricato o más tendrán que reportarlo, y, pasado un tiempo de cortesía, pasarán a ser ilegales aquellos que no se hayan registrado y la venta y cría de los mismos.