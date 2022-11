Sara Acebo, veterinaria de exóticos: "Ciertos animales no deberían estar en casa y, los que sí, no puede valer tenerlos de cualquier forma"

La veterinaria es una carrera muy amplia, especialmente si te adentras en la especialidad de exóticos donde, lejos de formarte en un grupo pequeño y determinado de animales, abres tu mente a todo un mundo de posibilidades: desde conejos y pequeños roedores como hámsteres o ratones, a aves psitácidas, pasando por todo tipo de reptiles, entre muchas otras especies.

Las consultas veterinarias de exóticos han crecido en los últimos años, principalmente, por la tendencia a la alza de las mascotas exóticas en los hogares. De hecho, a raíz de que cada vez somos más los que nos interesamos por estas especies, han empezado a surgir estudios e investigaciones sobre su comportamiento, alimentación y cuidados básicos, entre otros.

Por este motivo, cuando un veterinario opta por la rama de animales exóticos, además de saber mucho de centenares de especies, debe estar en constante formación, siempre dispuesto a aprender, razón por la que los expertos en este área suelen ser grandes amantes de los animales cuya profesión les viene de vocación. Así ha sido en el caso de Sara Acebo, veterinaria especializada en exóticos y fundadora del canal de Instagram Exotips, donde comparte su experiencia con todo tipo de animales exóticos y, además, ofrece sus servicios de asesoramiento en caso de tener un exótico en casa y necesitar ayuda con él.

Sara Acebo Vitoria-Gasteiz, 1987 ¿Qué niña no le ha dicho alguna vez a sus padres que quiere ser veterinaria? En el caso de Sara, la primera vez que lo mencionó fue a los tres años, ahora, más de 30 años después, la la alavesa ha cumplido su sueño. Se licenció en veterinaria por la universidad de Alfonso X el Sabio y desde 2012 no ha parado de ejercer esta bella profesión que la ha llevado hasta el mundo de los animales exóticos, especialidad que escogió durante su época universitaria.

Para empezar por el principio... ¿Por qué escogió la profesión de veterinaria?Mis padres han sido siempre bastante "bicheros": a mi padre le encanta el monte y el campo, siempre que íbamos a veíamos animales; y mi madre también ha tenido muchos animales en casa. Por esto, supongo que no es de extrañar que con tres años les dije que iba a ser veterinaria, lo cual terminó siendo verdad.

¿Y qué le llevó a especializarse en animales exóticos?Cuando empecé la carrera tenía muy claro que haría perros y gatos, aunque a los felinos los tenía más en mente. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de hacer la asignatura de exóticos, que entonces era optativa (no sé cómo será ahora la carrera siendo un grado y no licenciatura), hablando de animales de zoo y animales salvajes, me gustó bastante. Después hice también un curso de primates y varias prácticas (universitarias y por mi cuenta) hasta que tuve oportunidad de terminar mi formación en el Oceanográfico de Valencia. Ahí ya tuve claro que me quería especializar en exóticos. Tras la carrera, hice un máster para especializarme y una amiga me recomendó una clínica que estaba buscando gente y bueno, ahí he estado durante siete años, hasta hace poco.

¿Considera que la especialidad de exóticos es más difícil que la de perros y gatos?Es un mundo en el que tienes que formarte mucho, leer, investigar... Porque el tema de los exóticos es muy nuevo y aún queda muchísimo por explorar. El veterinario de exóticos debe de saber de todo sobre miles de especies, no solo de un perro o un gato, así que, por cantidad, diría que es más difícil, aunque depende de la persona, yo tengo compañeros que tratan solo perros y gatos que no comprenden cómo puedo retener tanta información, pero para mí es algo natural.

Y, sobre Exotips, ¿se trata de su proyecto personal?Así es. Empecé en abril del año pasado (2021) porque estaba harta de ver tanta gente que no tenía bien a este tipo de animales, así que me abrí un canal de Instagram para subir cosas sobre sus cuidados. Pero claro, vi que ya existían muchos perfiles que subían casos diarios o casos curiosos, por lo que decidí enfocar el mío a cuidados. En un primer momento fue más un hobby que algo serio, pero ahora también hago asesorías online, doy charlas, colaboro con academias... Todo con el fin de que a la gente le llegue la información.

Es peligroso que en redes sociales se muestren todo tipo de animales en los hogares porque hacen un efecto llamada

Sobre la tenencia de exóticos en los hogares siempre hay un debate, especialmente ahora que vemos en redes sociales gente con zorros o incluso suricatos en sus casas. ¿Cuál es su posición al respecto?Pienso que es peligroso que en redes sociales se muestren estas cosas porque hacen un efecto llamada y no debemos fiarnos de los vídeos de internet. Hay ciertos animales que no se deberían tener en casa y, aunque hay otros que sí podemos mantener, no debería valer que sea de cualquier manera. Por ejemplo, no me vale que tengas un canario en una caja minúscula, tenlo libre en casa durante al menos 18 horas, controlado y que solo tenga que ir a su jaula a pasar sus ocho horas de sueño. Al final, hay que pensar en el animal y, por mucho que queramos suplir sus necesidades, a veces no vamos a poder hacerlo.

¿Considera que la gente es responsable en cuanto a la tenencia de animales exóticos?Me gustaría decir que la mayoría de la gente se informa antes de tener un animal, pero la grandísima mayoría no lo hace. En ocho años que llevo trabajando en clínica solo una persona ha venido a pasar consulta para informarse de los cuidados y ha pagado solo para informarse. Lo habitual siempre ha sido ir a la tienda de animales a adquirir un conejo para el niño por Navidad y que tras unos días en casa éste se ponga enfermo o, peor, que no sobreviva, porque ni siquiera se han informado de sus cuidados. Otro error muy irresponsable que se comete mucho es el acudir a las redes sociales a consultar un malestar que tiene el animal en ese momento y, es peligrosísimo, porque los exóticos no muestran síntomas hasta el momento de encontrarse realmente mal, por lo que es primordial ir directamente al veterinario.​