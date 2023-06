"Nosotros tenemos a Nadia [Calviño] y ellos tienen a nadie". Esta fue una de las frases estrella del discurso que Pedro Sánchez planteó al Comité Federal el pasado sábado. La intervención contó con un marcado carácter económico y con la reivindicación de la que es su ministra de Economía desde que llegó a la Moncloa en 2018. Cuando fue nombrada, en los titulares de los medios de comunicación resaltaba la palabra "burócrata" por su carrera en Europa. La transformación de la ahora vicepresidenta primera, en cambio, ya se ha completado al erigirse como la voz de la economía del PSOE, pese a no tener carnet socialista. Más ahora, cuando cogerá los galones para defender la gestión del Gobierno de Sánchez, que en un mes y medio tendrá el examen ante las urnas.

De hecho, esa es la imagen que Ferraz, cuartel general del partido, quiso transmitir este lunes. Lo anunciaron el domingo por la tarde: la rueda de prensa -habitual el primer día de la semana- no la iba a dar Pilar Alegría, portavoz del partido y que no comparece ante los medios en Ferraz desde el 28 de mayo, sino Calviño. El motivo era dar cuenta del resultado de la reunión de los coordinadores generales del programa electoral del PSOE para el 23 de julio. Pero no hubo anuncio de ninguna medida concreta. La noticia era la foto de la vicepresidenta económica sin carnet de partido compareciendo en la sede y defendiendo con vehemencia al presidente, con quien forma un tándem en el que se siente "muy cómoda".

"Nos conocemos muy bien y tenemos un alineamiento total desde el punto de vista de la política económica", dijo antes de señalar que Sánchez es una persona "absolutamente respetuosa" y rehusar así la pregunta sobre si el jefe del Ejecutivo le ofreció o no ir en las listas, algo que no ocurrirá, como tampoco pasó en 2019. Además, halagó también el "gran equipo" que está "alrededor del presidente". Con algunos de ellos, de hecho, subió una foto a Twitter. Por si habían quedado dudas de su compromiso.

Dicho esto, Calviño avanzó que el PSOE apostará por mantener la "política económica responsable" de los últimos cinco años e insistió en que "no es el momento de parar o de volver atrás". "Fuerte creación de empleo, mejora y estabilidad del mismo; responsabilidad fiscal que nos permite reducir lo más rápido posible el déficit; una de las menores inflaciones de la Eurozona... Hay que consolidar lo hecho", repitió desde el atril después de lanzar que los socialistas "ya irán desgranando los distintos elementos del programa".

En la rueda de prensa también sacó su perfil más político para criticar al PP y desdeñar a Unidas Podemos. De sus todavía socios de coalición dijo que "apenas han tenido influencia desde el punto de vista económico". A los 'populares' les preguntó sobre sus planes con salarios, pensiones o la reforma laboral: "¿Qué propuestas defiende [Alberto Núñez] Feijóo? ¿Congelar las pensiones y el SMI?". Acto seguido, Calviño, bajo la estrategia de debates de Sánchez, pidió un cara a cara con algún portavoz económico del PP. Para que "los ciudadanos sepan quién, cuándo y qué proponen".

El PP, por su parte, pidió calma y de momento rechazan ese cara a cara. Los 'populares' defienden que es "precipitado" porque sin tener las listas cerradas no saben quién acudiría y menosprecian la iniciativa porque la vicepresidenta no lidera ninguna lista del Congreso. "Nos sorprende que el PSOE no tenga a nadie que sepa de números", apuntan. Desde Génova se muestran "tranquilos" y ligan la "urgencias comunicativas" del PSOE a su "ansiedad" ante su derrota en las pasadas municipales y autonómicas. Aún quedan 40 días para la próxima cita electoral, aseguran desde el PP, que se niega a que "un presidente a la desesperada" marque sus tiempos.

En esta línea se movió el portavoz de campaña, Borja Sémper, durante la rueda de prensa de este lunes. "No tenemos ningún problema en debatir, pero tampoco tenemos interés en dar un espectáculo de cara a la opinión pública. Lo razonable es que ahora los equipos se sienten con seriedad y sensatez y acuerden, en su caso, el número y formato de debates a los que someterán los candidatos, los cabezas de lista y el resto de candidaturas", dijo. Las negociaciones las llevarán el vicesecretario de Asuntos Internacionales, Esteban González Pons -también lideró el pacto fallido para renovar el CGPJ-, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, y el director de comunicación del PP. Y así se transmitió en la tarde del lunes Elías Bendodo al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante una breve conversación telefónica.