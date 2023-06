La hidratación es una parte fundamental de nuestra salud y también de la de nuestras mascotas. Que nuestro perro o gato no beban suficiente agua puede ser un síntoma de enfermedad o dolencia, por lo tanto, es algo de lo que debemos estar pendientes y asegurarnos de que no les falta nunca agua fresca.

No obstante, en el caso de los gatos, su relación con los bebederos no es siempre la esperada. A veces nos encontramos con mininos que no se acercan mucho a su bebedero y que, por tanto, no obtienen la hidratación necesaria para estar sanos. ¿Sabes cuánta cantidad debe beber un gato para mantenerse saludable?

Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador a través del canal de YouTube Mascotas y familias felices, explica que la cantidad de agua que beben está directamente relacionada con su salud, siendo animales propensos a padecer problemas de orina o riñón si no beben lo suficiente.

"Si convives con gatos habrás visto que suelen ser caprichosos con el agua que beben", explica en uno de sus vídeos. "Al igual que nosotros, están compuesto mayoritariamente de agua y tienen dos formas de incorporarla a su dieta: bebiendo y comiendo alimento húmedo, como una latita, por ejemplo".

La cantidad de agua que debe beber al día un gato promedio (de cuatro kilos) es de entre uno y dos vasos de agua. "La regla es que deben beber entre 50 y 100 ml de agua por cada kilo de peso", detalla el experto en felinos. "Y no debemos limitarlo, esta sería la cantidad mínima".

No obstante, los gatos son olvidadizos a la hora de ir a beber, ya que su ancestro bebía a la vez que se alimentaba, algo que no podemos replicar en casa, ya que les solemos ofrecer alimento seco, con muy poca cantidad de agua. "Por eso siempre deben tener acceso a un bebedero para hidratarse", explica Gutiérrez.

Pero, ¿qué hacemos si nuestro gato no bebe suficiente agua? Lo primero de todo, debemos acudir al veterinario para descartar que se trate de alguna enfermedad o afección en su salud y, de no tener ningún problema, el veterinario de Mascotas y familias felices recomienda intentar aportarle más hidratación cambiando una de sus tomas de pienso por una latita de comida húmeda.

A los gatos les gusta el agua limpia y fresca, en movimiento, no la que está parada o estancada

"Los gatos, además, son muy tiquismiquis con el agua, beben de los sitios más insospechados como del plato de la ducha, el grifo o incluso del platito de debajo de las macetas", comenta. "Esto es porque a los gatos les gusta el agua limpia y fresca, en movimiento, no les gusta que el agua esté parada o estancada, que es lo que ocurre con los bebederos que solemos utilizar".

De hecho, Gutiérrez explica que los cuencos de plástico tan típicos en los hogares, en realidad son los menos recomendados, ya que si no los limpiamos y cuidamos bien, pueden pegarse a ellos olores o sabores que se quedan en el agua y provocan en nuestro gato un rechazo a beber.

En este sentido, el veterinario recomienda utilizar las fuentes, unos bebederos automáticos que cuentan con un pequeño motor que impulsa el agua hacia arriba permitiendo que esté siempre corriendo y llamando la atención del gato, que verá que está siempre fresca (aunque no debemos de olvidarnos de cambiar también este agua al menos una vez al día).

Además, Gutiérrez también aprovecha para recordar que, aquellos sitios preferidos para beber por nuestros gatos, como puede ser el grifo, pueden no ser la mejor opción. "Muchas personas acostumbran a sus gatos a beber del grifo porque les gusta y, aunque en sí no tienen nada de malo, la parte negativa es que tenemos que estar pendientes de que beban, ya que no saben abrir el grifo", explica.

"Esto implica que cuando salgamos de casa, por ejemplo, el gato no va a beber hasta que volvamos, porque termina asimilando que el grifo es su lugar de beber", advierte. "Por otro lado, tampoco debemos dejarles beber del platito de las macetas, ya que el agua que se queda ahí ha pasado por toda la tierra y puede acumular bacterias o microorganismos que se está bebiendo el gato".