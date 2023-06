La importancia del Dniéper, el majestuoso río con una cuenca tan grande como toda España y que abastece a dos tercios de los ucranianos

El río Dniéper es un elemento natural fundamental en la guerra entre Rusia y Ucrania desde el mismo momento en que Putin dio a sus tanques la orden de ocupar el país vecino. El río atraviesa las regiones de Jersón y Zaporiyia, dos de las cuatro que Moscú se anexionó ilegalmente a finales de septiembre del año pasado.

Paradojas de la historia, entre principios y mediados del siglo IV a.C., el Dniéper fue la frontera natural de dos pueblos que estuvieron unidos al principio y que se separaron después. Eran los ostrogodos y los visigodos (esos que luego acabaron en la Península Ibérica). Al río los antiguos griegos le decían Borysfen ("el que fluye desde el Norte"); los antiguos eslavos orientales, Slavutych ("hijo de la gloria"); los romanos, Danapris; y los turcos, Uza o Uzi.

Pocos pájaros pueden alcanzar el centro del Dniéper. Es magnífico. No hay río igual en el mundo"

"El río Dniéper es hermoso en tiempo de calma, cuando se precipita libre y suavemente a través de los bosques y las montañas con sus aguas llenas... Lo miras y no sabes si su majestuosa anchura pasa o no [...] Pocos pájaros pueden alcanzar el centro del Dniéper. Es magnífico. No hay río igual en el mundo", escribió Nikolai Gogol en su novela Una venganza terrible.

El Dniéper, a su paso por Kiev. WIKIPEDIA/Dmitry A. Mottl

La presa de Kajovka

En el Dniéper, a su paso por Jersón, estaba la presa de Kajovka, la que ahora ha sido destruída (presuntamente por Rusia), un hecho que puede determinar el signo más inmediato del conflicto (¿va a paralizar la ofensia ucraniana recién iniciada?).

La voladura de la presa ha provocado que las aguas del Dniéper comenzaran a fluir sin control río abajo. El agua ha anegado a su paso miles de hectáreas y numerosos pueblos al sur de la región de Jersón. Y lo que aún no conocemos, porque la cuenca de este río es tan grande como España.

El cuarto río más largo de Europa

El Dniéper es el cuarto río más largo de Europa, tras Volga, Danubio y Ural. Son 2.280 kilómetros, de la Rusia central al mar Negro, pasando por Bielorrusia y Ucrania. Nace en los pantanos de juncos de la meseta de Valdái, 250 kilómetros al oeste de Moscú, y desemboca en el mar Negro, junto a la ciudad de Jersón.

El Dniéper, a su paso por Jersón, antes de desembocar en el mar Negro. WIKIPEDIA/7777777kz

485 kilómetros de la longitud del Dniéper están dentro de Rusia; 700 km, en Bielorrusia; y 1.095 km pasan por Ucrania. Su cuenca alcanza los 516.300 km² y más de la mitad se ubica en tierras ucranianas.

89 de los 32.000 afluentes del Dniéper son ríos de más de 100 kilómetros

El caudal medio es de 1.670 metros cúbicos por segundo (cuando nuestro río más caudaloso, el Ebro, sólo llega a los 600). El Dniéper tiene hasta 32.000 afluentes, 89 de los cuales son ríos de más de 100 kilómetros. Los más importantes son los ríos Bereziná, Prípiat y Desná.

Dos tercios de Ucrania se abastecen de este río

Casi se podría decir que Ucrania se ha construido entorno al Dniéper. Los recursos hídricos de su cuenca representan alrededor del 80% de todo el país. Dos tercios del territorio del país se abastecen de este río, lo que se concreta en 30 millones de personas y 50 grandes ciudades y centros industriales.

El Dniéper atraviesa las regiones ucranianas de Kiev, Cherkasy, Chernígov, Poltava, Kirovogrado, Nicolaiev, Dnipro, Zaporiyia y Jersón. Es navegable a lo largo de 1.900 de sus 2.280 kilómetros, por lo que representa una importante vía de tráfico comercial. Además, atraviesa la zona de exclusión que rodea la central nuclear de Chernóbil.

Hasta 23 kilómetros de ancho

El puente Antonovsky cruza el río Dniéper en las cercanías de Jersón. EP

La de Kajovka era la sexta presa construida durante la época soviética para la producción de energía eléctrica en los últimos 800 kilómetros del curso de agua. Es una cadena de embalses casi consecutivos: Kiev (922 km²), Kaniv (582 km²), Kremenchuk (2.252 km²), Kamianske (567 km²), Zaporiyia (410 km²) y Kajovka (2.155 km²). En condiciones normales, las que hoy se dan, proporcionaban alrededor del 10% de la electricidad de Ucrania.

"Pocos pájaros pueden alcanzar el centro del Dniéper", escribió Gogol porque, efectivamente, el río es una barrera natural casi infranqueable. Su anchura media es de más de 2 kilómetros, pero llega a los 23 kilómetros en el punto más ancho del embalse de Kajovka.

El Dniéper es un auténtico muro de agua. "En la Segunda Guerra Mundial, el ejército Rojo sufrió cientos de miles de bajas intentando cruzarlo para avanzar sobre territorio ocupado por los alemanes y actualmente el río sigue siendo difícil de cruzar porque es un punto vulnerable", le contaba en noviembre Juan Rodríguez Garat, almirante de la Armada española en la reserva, a nuestro compañero Jacobo Alcutén.