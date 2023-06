No había pasado ni un día desde que Rusia promulgó a bombo y platillo que Ucrania había comenzado la esperada contraofensiva de primavera cuando las consecuencias en el frente se hicieron notar. Este martes Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de destruir la presa de la central hidroeléctrica de Nova Kajovka, en el río Dniéper, a 60 kilómetros de Jersón. Más de 80 localidades se han inundado y decenas de miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares. Las imágenes del desplome de la presa (o la falta de ellas) impiden asegurar quién está detrás de lo ocurrido. Voladura o desplome, la pregunta es a qué bando le puede beneficiar haberla destruido, puesto que la única certeza es el drama humanitario y ecológico que ha supuesto.

El alcalde de Nova Kajovka, Vladimir Leontiev, confirmó ataques en la madrugada del martes que destruyeron las válvulas, por lo que "el agua del embalse comenzó a descarga incontrolablemente río abajo". Moscú lo ha desmentido e informó de que la presa se puedo haber derrumbado por los daños de combates y ataques que había sufrido en meses anteriores o por un ataque de falsa bandera ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reunió tras el incidente al comité de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. El mandatario ucraniano ya había acusado meses atrás a las fuerzas rusas, que controlan la infraestructura de la central hidroeléctrica, de haber colocado minas en sus instalaciones. Además, este martes ha insistido en que sus servicios de información ya disponían de indicios de que las fuerzas rusas querían volarla, y que habían informado a sus aliados.

Así como en el pasado circularon vídeos de explosiones y ataques a la central y sus inmediaciones, en esta ocasión no hay imágenes del momento del desplome. "Las fuentes de información de las que disponemos, que provienen de Ucrania, hablan de que la explosión se ha producido desde dentro", dice a 20minutos el teniente general en la reserva del Ejército de Tierra, Francisco Gan Pampols, que reconoce que "ahora mismo es imposible explicar lo sucedido", ya que los restos que hay que analizar están bajo el agua.

¿Una respuesta a la ofensiva ucraniana?

Desde que la central fue tomada por el Ejército ruso en 2022, han sido muchas las ocasiones en las que se ha especulado con un posible sabotaje que provocara una inundación en las comunidades cercanas. Como consecuencia de "este tipo de guerras híbridas", conocer lo ocurrido "es muy difícil", afirma a este medio el coronel del Ejercito de Tierra y ex agregado de Defensa en Moscú, Manuel Morato.

Observando las estrategias militares, "el desplome de la presa podría afectar a los dos", afirma Pampols. "Evidentemente de inmediato sale ganando Rusia, que hace que un posible asalto desde el río Dniéper sea complicadísimo porque se han inundado las orillas", dice, pese a que considera "complicado" que este fuera uno de los planes ucranianos. "Es difícil imaginar una operación de paso de un río cuando no existen los medios, no hay superioridad aérea y el adversario está fortificado en profundidad", añade.

Esta es la versión que ofrece el Gobierno ucraniano, que considera que la "voladura provocada" es "un acto terrorista contra la infraestructura crítica de Ucrania". Ucrania asegura que se trataría de un intento de frenar los movimientos que desde el pasado domingo Kiev realiza en el frente y que Rusia califica de contraofensiva frustrada. La destrucción de la presa generaría además de una presión adicional sobre la población de la zona, la eliminación de un posible paso para cruzar el río, como ya se hizo con otros puentes que cruzan el río Dniéper.

Con todo, la destrucción de la presa de Nova Kajovka también podría perjudicar a Rusia, ya que se habría quedado sin el agua que esta presa suministraba a Crimea. No obstante, no sería la primera vez, ya que estuvo ocho años sin ella cuando en 2014 la Federación Rusa se anexionó la península ucraniana y Kiev decidió cortar el canal.

Ante las afirmaciones de Moscú de que habría sido Kiev el que está detrás, Zelenski se ha defendido este martes reconociendo un sabotaje por parte de ucranianos como algo "físicamente imposible", ya que la central lleva más de un año ocupada y "las inmediaciones fueron minadas".

Rusia niega su participación

El Kremlin ha negado a lo largo del martes las acusaciones de Ucrania. "Se trata de un sabotaje deliberado, planeado y organizado por orden del régimen de Kiev", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. El portavoz del Kremlin vinculó la explosión en la presa con la contraofensiva ucraniana y aseguró que Kiev dio este paso porque "no consigue sus objetivos" en el campo de batalla. "Sus operaciones ofensivas se están ahogando", aseguró.

"Hay una idea un poco más rocambolesca, complicada pero posible. Y es que haya sido una voladura forzada (de Ucrania) para retrasar y ganar tiempo para la contraofensiva porque no están preparados para hacerla", añade Gan Pampols, que reconoce que sin la información necesaria no esa más que una suposición. Del mismo modo, el coronel Morato considera que no se puede descartar ningún escenario y que también puede haber sido "una maniobra de distracción" en la que, el que haya cometido este acto, podría tratar de "modificar las operaciones del otro".

El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, apuntó también al Gobierno de Zelenski. "Con el objetivo de impedir una ofensiva rusa en este sector del frente, el régimen de Kiev llevó a cabo un acto de sabotaje, de hecho un atentado terrorista, que provocó la inundación de gran cantidad de territorios", afirmó.

El titular de Defensa denunció además que Ucrania incrementó considerablemente la descarga de agua de la hidroeléctrica de Dnipropetrovsk, ubicada río arriba de Nova Kajovka, "lo cual conduce a la inundación de más territorios". Según el ministro, Ucrania "tiene la intención de trasladar sus unidades y equipamiento bélico del frente de Jersón a la región de su contraofensiva". Esto implicaría, indicó, "debilitar las posiciones (ucranianas) en el frente de Jersón", lo cual explica, según Shoigú, la decisión de inundar esta zona.