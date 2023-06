Zelenski visita Jersón y critica a la Cruz Roja por "no haber salvado vidas" tras la explosión de la presa de Kajovka

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado durante este jueves las zonas afectadas por la destrucción de una presa situada en Jersón, al sur de Ucrania. Horas antes, el mandatario había criticado al Comité Internacional de la Cruz Roja por no haber establecido operaciones de rescate.

“Necesitamos que organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja se unan inmediatamente a la operación de rescate y ayuden a la gente en la parte ocupada de la región de Jersón”, dijo Zelenski en un discurso a la nación en referencia a la provincia ucraniana en la que se ha producido la catástrofe.

Además, añadía que “cada persona que muere es una sentencia para la arquitectura internacional existente y las organizaciones internacionales que se han olvidado de salvar vidas”.

Operaciones de emergencia

“Que no haya organizaciones internacionales en la zona del desastre ahora significa que no existen en absoluto, que no funcionan”, agregó, explicando que el Gobierno de Kiev ha hecho “todas las solicitudes necesarias” al respecto.

Asimismo, durante su viaje se ha reunido con las autoridades para coordinar las operaciones de emergencia en la zona ante la destrucción de la presa de Kajovka.

"He visitado los puntos de paso por los que la gente está siendo evacuada de las zonas inundadas", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, donde también publicó un vídeo de su reunión con las autoridades locales.

Además, ha querido aprovechar el viaje para visitar una institución médica en la que se alojan personas siniestradas por la explosión de la presa, cuyo desbordamiento ha provocado una catástrofe humanitaria en la zona.

Zelenski prometió a los afectados ayuda y la reconstrucción de todo lo destruido por la catástrofe, que según Kiev ha sido causada por las fuerzas rusas que ocupan la central hidroeléctrica con una explosión deliberada desde el interior de la infraestructura para evitar un posible avance militar ucraniano.

También ha dado las gracias a todo el personal de la clínica de Jersón, bombardeada a diario por Rusia desde que la ciudad fue liberada por el ejército ucraniano el pasado otoño, por su "trabajo bajo el fuego". "Sois gente heroica", expresó.