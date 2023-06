Carmen Gómez-Acebo: "Para 2030 queremos recoger el equivalente al 100% de los envases que pongamos en el mercado"

Tras sus primeros cinco años en marcha, la iniciativa Mares Circulares impulsada por Coca-Cola para recoger residuos marinos ha extraído de las costas casi 1.900 toneladas de basura a la que se le ha buscado una nueva vida. "El trabajo realizado nos posibilita contar con una gran cantidad de información que, sin duda, es de gran valor para la comunidad científica. Nuestro objetivo ahora es generar sinergias con investigadores y empresas que permitan el desarrollo de iniciativas con las que avanzar en la economía circular de los residuos para evitar que estos acaben en nuestros mares y océanos", explica Carmen Gómez-Acebo, directora de sostenibilidad de la compañía en España y Portugal. Tras presentar los resultados del primer lustro de andadura del programa, atiende a 20minutos.

¿Cuál es el objetivo de Coca-Cola con el proyecto Mares Circulares?Crecer de forma sostenible, teniendo un impacto positivo en las sociedades en las que está presente y disminuyendo su impacto medioambiental. Esto se materializa en la estrategia de sostenibilidad llamada This is forward, que se publica en 2017 y establece una serie de compromisos muy concretos en seis áreas de actuación donde todos nuestros grupos de interés esperan de nosotros un impacto. Mares Circulares se enmarca dentro de la estrategia de envases, donde tenemos un compromiso de ir disminuyendo el impacto medioambiental de nuestros envases y fomentando su economía circular. Comenzamos reduciendo todos los materiales innecesarios o difíciles de reciclar, aligerando cada vez más nuestros envases para emplear menos materia prima, incrementando el material reciclado y ayudando a que cada vez las tasas de recogida de envases sean mayores.

Los especialistas dicen que lo más importante es no generar residuos y me cuenta que se está trabajando para llegar al consumidor sin envase. ¿Cómo se administraría un producto de Coca-Cola sin envase?Irías con tu envase a un dispensador que te ofrecería una calidad estupenda, te lo llevarías y te lo beberías y lo volverías a rellenar. En el futuro, idealmente, nuestros envases estarán hechos de material que sea 100% reciclado, que estén ecodiseñados, es decir, que pueda convertirse en otro envase. Para algunas ocasiones de consumo tendrá que haber un envase físico y para otras, pues a lo mejor puede haber un envase rellenable, reutilizable, porque podamos recogerlo y volver a servir, como es el caso de nuestra botella de vidrio rellenable de hostelería, que vuelve a nuestra fábrica en el mismo cajón en el que se distribuye, se lava y se vuelve a llenar. Eso ocurre un mínimo de 25 veces. [En el futuro] tendrán más peso los rellenables y estos modelos de llegar al consumidor sin envase.

¿Y cuál es la respuesta de los proveedores?Que sí, desde luego. Cada dos meses, nuestro departamento de compras se reúne con ellos, va viendo las dificultades que van teniendo, que son de muchos tipos: acceso, por ejemplo, a electricidad renovable. Pensábamos que esto no iba a ocurrir así en el 2020, pero con la crisis energética incluso en países europeos ocurre. Organizamos sesiones de trabajo donde cada uno va compartiendo su experiencia. Otras dificultades vienen por la inversión, pues necesitan nueva tecnología y dinero para esta, pero no lo tienen. En esos casos, nosotros hemos negociado con nuestro banco a nivel internacional para conseguirles condiciones de financiación más favorables para sus inversiones en descarbonización. Son ejemplos de cómo tenemos que ir de la mano.

¿Qué le diría a esas personas que siguen sin separar la basura porque creen que luego se junta todo?Es la excusa fácil, pero desde luego tenemos que reciclar, no hay otra manera. El futuro, como no seamos sostenibles, no será. Tenemos que empezar por nosotros mismos, cualquier cosita pequeña que reciclemos en nuestras casas tiene un impacto. No hay pasos pequeños, el que cada uno de nosotros reciclemos en casa tiene mucha importancia.