Estíbaliz López-Samaniego, experta en basura marina: "Hemos sacado restos de aviones, de barcos, neveras y... ¡hasta un vibrador!"

Estíbaliz López-Samaniego (Bilbao, 1969) es la directora de Vertidos Cero, una de las 'patas' del proyecto Mares Circulares promovido por Coca-Cola para recoger basura del mar. Como Doctora en Ciencias Químicas y consultora experta del Programa Medioambiental de Naciones Unidas para el Mediterráneo, tiene claro que para acabar con la contaminación marítima hay que atajar el problema de raíz. Advierte que "todo lo que vemos en tierra puede acabar siendo basura en el fondo del mar". Tras muchos años estudiando los residuos marinos y buscando para ellos una nueva utilidad, asegura que las zonas donde más desechos se encuentran son "las más próximas a tierra".

Tras participar en unas charlas organizadas con motivo del quinto aniversario de la iniciativa Mares Circulares, que ha logrado extraer casi 1.900 toneladas de basura del mar, atiende a 20minutos en Baiona (Pontevedra).

¿Qué riesgos para la salud humana y los ecosistemas tiene la basura marítima?Para el ecosistema tiene evidente impacto físico y químico. Cuando hablamos de basura marina, me gusta que se visualice que son todos los objetos que tengo en casa y todos los que me encuentro en la calle, incluidas las vallas de obra, tirados al fondo del mar. No es únicamente una bolsita o una pajita, es cualquier cosa que está en tierra. Todo eso genera una alteración del sustrato. La vida en el océano se desarrolla fundamentalmente o muy cerca de la superficie o en el fondo, donde viven los que limpian el mar y, si les cambio la arena por residuos duros, esas especies ya no pueden vivir ahí, no están adaptadas. Me cargo ese tipo de fondos, me cargo esas especies y se genera una colonización que no es la que le corresponde a este entorno. Cómo va a derivar ese cambio en el equilibrio de la biodiversidad no lo sabemos, está por ver, ya se habla de la plastisfera. Además, cuando los residuos van flotantes, se colonizan y van trasladando especies de un sitio a otro, con lo que conlleva como peligro para los nuevos ecosistemas. A nivel químico, muchos de esos residuos contienen sustancias tóxicas, estamos hablando de envases de aceite de motor, envases de líquidos limpiadores, de metales de diferente configuración que se degradan y se van a soltar. Cuanto más oscuro es el color del envase de plástico, más posibilidades hay de que sea tóxico. Respecto a la generación de microplásticos, a estos se adhieren no solo microorganimos sino también sustancias químicas afines a los polímeros, que son los contaminantes con capacidades teratogénicas y cancerígenas que están saliendo de nuestras depuradoras, que en principio se diluyen en el medio marino, aunque producen daños y no tenemos muy claro si cuando entran en la cadena trófica tienen capacidad de soltarse y resultar tóxicos para el animal o para nosotros cuando lo consumimos. Eso es una línea de investigación ahora. No hay que ser alarmista porque a la mayoría del pescado que comemos lo evisceramos, pero es algo que tenemos que investigar.