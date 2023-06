Seguro de mascotas: todo lo que necesitas saber para estar protegido

La nueva Ley de Bienestar Animal trae consigo una serie de nuevas normas sobre la tenencia de animales de compañía que todo tutor debe conocer. Una de estas novedades es la relacionada con los seguros para mascotas. ¿Sabías que a partir del 29 de septiembre será obligatorio contar con uno de responsabilidad civil si tenemos perro?

Mientras que con otros animales no será obligatorio, el seguro de responsabilidad civil que antes era obligatorio tener solo si convivíamos con una raza de perro considerada potencialmente peligrosa (PPP), ahora se extiende al resto de razas, convirtiéndose en algo obligatorio para cualquier propietario que viva con un can.

De los tres tipos de seguros que podemos contratar para nuestros peludos, el de responsabilidad civil es el más básico, cubriendo los daños que puede causar nuestro compañero de cuatro patas a terceros, ya sean personas, otros animales u objetos. No obstante, si queremos, también podemos contratar el seguro ante accidentes o el veterinario.

Según las necesidades que tengamos, será más recomendable contratar tan solo el seguro de responsabilidad civil o, extenderlo con otras coberturas. No obstante, dependerá de nuestro perro, su educación y su raza. Aquí te explicamos todo lo que debes saber para valorar esta decisión.

Tipos de seguros y sus ventajas

Como ya hemos mencionado, a parte del seguro de responsabilidad civil, podemos contratar seguros de accidentes y veterinarios para nuestras mascotas:

Los primeros (accidentes) cubren posibles lesiones al tutor o del animal por cualquier accidente

por cualquier accidente Los segundos (veterinarios) serían como un plan privado de salud para personas: dependiendo de qué póliza escojamos, cubrirá cirugías, medicación y revisiones veterinarias de nuestro peludo (cuanto más alta sea nuestra cuota, más servicios incluirá).

Pero, ¿cuándo conviene contratar este tipo de seguros? En el caso de los seguros para accidentes, debemos valorar qué tipo de perro tenemos y qué actividades hacemos con él que puedan suponer un riesgo.

Por ejemplo, si llevamos suelto a nuestro peludo en zonas verdes o de montaña o paseamos con regularidad por zonas donde hay mucha gente o donde solemos encontrarnos con otros perros y personas, podríamos plantearnos tener un seguro ante accidentes, para evitarnos esa preocupación.

Además, en los casos en los que convivamos con perros con algún problema de conducta (especialmente si hablamos de miedo y problema de sociabilizar con otros perros), será casi imprescindible que contemos con este tipo de seguros, ya que si surge algún problema, nos ahorrará una cuantía considerable de dinero.

En cuanto al seguro veterinario, podríamos decir que es un añadido y que, aunque no tenemos obligación de contratarlo, sí que deberíamos plantearnos contratar ya que cubrirá parte de los gastos que tendremos en el día a día con nuestro peludo (como revisiones veterinarias, vacunas o desparasitaciones).

No obstante, no podemos olvidarnos de que no cubrirá los gatos totales, si no una parte de los tratamientos, medicamentos o gastos que procedan del cuidado de su salud, algo que no ocurre con los otros tipos de seguros.