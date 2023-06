En los 90, al PSM lo llamaban el Beirut socialista. Y Madrid era un destino echado a perder. No importaba el candidato, el resultado era siempre el mismo. Ministros (Fernando Morán), canteranos (Trinidad Jiménez y Antonio Miguel Carmona), altos cargos casi desconocidos (Jaime Lissavetzky y Miguel Sebastián) o fichajes estrella (Pepu Hernández), todos acaban 'estrellados' en la oposición municipal. La Federación socialista era un agujero negro, habituado a la derrota, las cuitas internas y la lucha fratricida por las migajas de poder. Y aunque este 28-M el puño y la rosa tampoco ha logrado conquistar la Alcaldía de la capital -esquiva desde 1989, en la etapa de Juan Barranco- los socialistas creen haber alcanzado "un punto de inflexión".

"Punto de inflexión". Fue la expresión que utilizó en la noche del pasado domingo Reyes Maroto para escrutar los resultados electorales tras el recuento final. La alcaldable socialista, hasta hace pocos meses ministra de Pedro Sánchez, salió a dar la cara "satisfecha" por haber roto "una tendencia de caída de 20 años". Con un 16,9% de los sufragios, casi 50.000 papeletas más que en las municipales de 2019, el PSOE ha crecido en 3 concejales, pasando de sus 8 ediles actuales hasta los 11, a uno solo de empatar con Más Madrid como primera fuerza en la oposición. Distrito a distrito, adelantaron a los de Rita Maestre en Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Moratalaz, San Blas o Villaverde, feudos que conquistó el partido verde bajo las riendas de Manuela Carmena en 2019.

Requeridos por una valoración del 28-M, desde el entorno de Maroto repiten una y otra vez que están "razonablemente satisfechos". "Visto lo que ha pasado en el conjunto del país con la marca [PSOE], haber subido en votos y concejales es muy positivo", apuntan. "El objetivo era Almeida, está claro, pero hasta ayuntamientos con una excelente gestión como el de Sevilla se han visto arrastrados por las circunstancias del partido", agregan. Otras voces, más prudentes, reconocen que el partido venía de "una situación inusualmente baja". "Teníamos que subir", admiten en alusión del resultado que firmó del ex seleccionador nacional en los comicios de 2019, el peor en la historia del Partido Socialista.

¿Por qué ha ganado Almeida? ¿Y por qué con tanta diferencia? De acuerdo con las mismas fuentes "ha sido una tormenta perfecta". "Primero, la caída de Cs", cuyos "votantes de centro derecha el PP ha sabido aglutinar". Los socialistas reconocen que hicieron algún guiño durante la campaña al otrora electorado naranja, pero pronto detectaron que "no había mucho donde pescar". Otro de los motivos de la mayoría absoluta cosechada por los populares ha sido- a su juicio- la doble papeleta. "El efecto Ayuso es muy potente y ha arrastrado a Almeida". Y por último, el factor del candidato, quien pese a "no haber hecho grandes cosas en el anterior mandato, no molesta al gran público", afirman.

Sobre su propia campaña, desde el PSM reconocen que "quizás" les hubiera faltado "una semana más". O "un mes", dice alguno. Maroto dejó el ministerio a finales de marzo, con dos meses escasos para convencer a los madrileños de que la eligieran como alcaldesa. "Era ajena y nueva en el Ayuntamiento", pero fue "de menos a más" y los ciudadanos "acabaron avalando su proyecto", opinan.

La permanencia de Maroto en la capital no se discute. Ha llegado para quedarse. Y el mandato completo, "totalmente". "Venimos a construir y trabajar para ganar, que no se haya conseguido no significa que nos conformemos", señalan desde el equipo de la vallisoletana. La Federación socialista lo corrobora, casi con idénticas palabras: "Creo que sí. Es un proyecto a medio plazo. Tiene que construir".

"Oposición útil y dialogante, pero fuerte"



Maroto se reunió este martes con sus once concejales para ir repartiendo las áreas en las que se va a centrar cada edil, a falta del 17 de junio se constituya el Ayuntamiento y todas las concejalías. En cualquier caso, desde la propia formación, avanzan que su estrategia "no va a ser muy distinta de lo que se denunciaba hasta ahora con Mar Espinar al frente". "Continuidad, pero con una nueva líder", acotan.

Los cantones, el Plan 18.000, los contratos de limpieza, las cocinas fantasma o la tala de árboles serán algunos de los principales asuntos donde den batalla los próximos meses desde la oposición. "Insistiremos en que hay que darle otro modelo más sostenible a la ciudad de Madrid", dicen unos. "Vamos a hacer una oposición útil, dialogante y fuerte cuando tenga que serlo", dicen otros.