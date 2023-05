Las lluvias amenazan con impulsar la abstención el domingo: ¿Podrían influir en el resultado de las elecciones?

A solo tres días de las elecciones municipales y autonómicas, la DANA que cubre gran parte de la península está dejando cientos de calles inundadas, provocando cortes de tráfico e incluso la suspensión de clases en algunos colegios de Andalucía y el este peninsular. Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana tienen activada la alerta amarilla. Cataluña, Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha y la Rioja, también. Según ha informado la AEMET, la inestabilidad atmosférica protagonizará las próximas tres semanas y dejará abundantes chubascos y tormentas, además de bajas temperaturas.

Pese a que las lluvias torrenciales podrían comenzar a remitir a partir de este jueves en puntos como Murcia, las tormentas seguirán marcando el clima durante los próximos días en gran parte de la península, también el próximo domingo electoral. De forma que estos fenómenos meteorológicos podrían afectar en cierta medida a la movilización de voto en los comicios que se celebrarán en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla.

Según el politólogo Manuel Mostaza, "si este domingo la lluvia es normal, o se da a ratos, no debería afectar significativamente a la participación". Sin embargo, "si se dan condiciones climatológicas extremas en puntos concretos esto sí podría llevar a que algunos votantes se queden en casa". A priori, los primeros en dejar de ir al colegio electoral a causa del clima serían los ciudadanos más mayores. Pero, según señala Mostaza, "los mayores suelen participar más en los procesos electorales y son más fieles a la costumbre de ir a votar", por lo que es posible que esto no les lleve, en definitiva, a quedarse en casa.

Con lo cual, "para que el impacto sea real se tiene que dar un fenómeno adverso". En este caso, explica el politólogo, "el fenómeno sería muy transversal" y no afectaría concretamente al electorado de un partido político concreto. Mostaza añade una última consideración: "Por lo general, las elecciones municipales y autonómicas tienen menos participación que las nacionales. Así que con DANA o sin ella, lo normal será que vote menos gente que en diciembre".

Preguntado por 20minutos sobre este asunto, el politólogo José Pablo Ferrándiz recuerda las elecciones que hubo en Galicia y País Vasco tras la pandemia. En aquel momento, los medios se preguntaban si la situación sanitaria podría llevar a parte del electorado a no acudir a los colegios electorados por miedo al contagio. Pero, según apunta Ferrándiz, "la participación no se vio particularmente afectada". Por tanto, el experto no considera que las lluvias vayan a fomentar una abstención mayor de la habitual. "Para que esto ocurra, tendría que darse un fenómeno muy fuerte en una zona concreta".

El abstencionismo puede crecer, señala, en los casos en los que el votante confía firmemente en la victoria de su partido. En esos supuestos, apunta, "la climatología puede ser un factor más para reforzar la idea de quedarse en casa". Por otro lado, la discusión es la misma cuando el día de las elecciones es especialmente soleado, asegura Ferrándiz, "porque se dice que la gente va a aprovechar para irse a la playa o al campo". Echando la vista atrás, el politólogo no recuerda ningunas elecciones que hayan visto su resultado sustancialmente afectado por el clima de la jornada electoral.

Un estudio afirma que la participación baja un 0,5%

Sobre la influencia de la meteorología en los resultados electorales escribió un artículo el profesor Joaquín Artés, de la Universidad Complutense de Madrid. Los resultados de su análisis mostraron que "la meteorología adversa es un coste para el votante que se traduce en un menor nivel de participación". Concretamente, concluyó Artés, "la participación electoral es aproximadamente medio punto porcentual en los municipios en los que llueve el día de las elecciones". El artículo aventura incluso que "los partidos conservadores son los más beneficiados por la presencia de lluvia".

De todas formas, las conclusiones de Artés se fundamentan en el análisis de siete comicios locales que tuvieron lugar entre 1987 y 2011. El propio autor señala que su trabajo "supone únicamente una primera aproximación al estudio de los efectos de la meteorología adversa en España".