¿Puedo pedir permiso en el trabajo para ir a votar en las elecciones autonómicas y municipales?

El próximo 28 de mayo todos los españoles tenemos una cita para escoger a los que serán los próximos representantes autonómicos y municipales que dirigirán las administraciones los próximos cuatro años. No obstante, cada vez que formamos parte de este evento electoral nos surgen multitud de cuestiones referentes a la formación de mesas electorales, sobre las excepciones y, también, sobre los permisos laborales que tenemos a la hora de acudir al colegio electoral.

Esto último es muy importante ya que todos los españoles tenemos derecho de acudir a votar, no obstante, ¿perdemos dinero si salimos antes de trabajar para ir a depositar nuestro voto? ¿Qué derechos tienen los trabajadores al respecto?

La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General recoge el permiso laboral retribuido por lo que, a aquellos que el próximo 28 de mayo les toque trabajar, en función del tipo de puesto que tengan, la empresa tiene diferentes obligaciones.

Lo primero que debemos saber es que la duración del permiso para acudir a votar depende del número de las horas que coincidan de nuestro horario laboral al de apertura de los colegios electorales (que es de 9 de la mañana a 8 de la tarde) y que depende de cada Comunidad Autónoma, no obstante, se suele dividir de la siguiente manera:

Si no trabajamos o nuestro horario no coincide con las horas de apertura del colegio electoral, como es lógico, no nos corresponde ningún permiso. Si coindice entre dos y cuatro horas, tendremos derecho a dos horas de permiso retribuido para acudir a votar; si lo hace entre cuatro y seis horas, el tiempo aumenta a tres horas y si supera las seis horas, tendremos derecho a un permiso de cuatro.

No obstante, para evitar que la gente utilice ese tiempo en simplemente salir antes del trabajo, hacer compras o cualquier otra actividad, la empresa puede solicitar a sus trabajadores que aporten el justificante correspondiente firmado por el presidente de la mesa (aunque no es así siempre).

También es bueno recordar que, si nos toca formar parte de una mesa electoral (tanto como presidente, como vocales) y trabajamos al día siguiente, tenemos derecho a cogerlo como libre (siempre y cuando sea exactamente el día siguiente a la celebración de las elecciones).