¿Qué pasa si tienes un vuelo y te han seleccionado para formar parte de una mesa electoral?

Se acercan las elecciones municipales y autonómicas y puede que te haya tocado formar parte de una mesa electoral. ¿Qué puedes hacer si tenías un viaje planeado? Desde Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, explican a los pasajeros los procedimientos que pueden seguir en caso de que tengan un vuelo y hayan sido llamados a formar parte de una mesa electoral.

En primer lugar, la compañía recomienda a los pasajeros tener contratado un seguro de cancelación al reservar sus vuelos. De esta manera, en casos de imprevistos como la selección para formar parte de una mesa electoral, podrán recuperar o cambiar la reserva de su viaje.

El pasajero puede intentar también acogerse al hecho de que el desplazamiento del viaje supone un prejuicio económico y que por ese motivo no puede cancelarlo para acudir a la mesa electoral. De todas formas, es importante tener en cuenta que un viaje no está estrictamente contemplado dentro del listado de excusas o impedimentos que prevé la ley, por lo que no está 100% garantizado que la alegación sea aceptada. Es clave recordar que para que el argumento sea válido, el viaje debe haber sido contratado antes de la convocatoria de las elecciones.

¿Qué pasa si no se puede justificar la ausencia?

En caso de que el pasajero no pueda justificar su ausencia en la mesa electoral, la compañía ofrece la posibilidad de reembolsar el coste del billete. La citación a la mesa electoral tiene el mismo comportamiento que una citación judicial, por tanto, presentando la documentación correspondiente, Vueling procederá al reembolso o voucher. Es importante conocer la documentación a presentar, es decir, además de la citación, se necesita la firma del presidente de la mesa conforme ha estado realmente ejerciendo la obligación.

Si la reserva no incluye el cambio de vuelo, el pasajero puede igualmente acogerse a lo que se considera como “motivos justificados” para solicitar el reembolso en forma de crédito de vuelo. Durante el proceso, es importante recordar elegir la opción “citación judicial”, ya que la citación a una mesa electoral se contempla dentro de esta.

En caso de que el pasajero ya haya iniciado su viaje y necesite volver a su lugar de origen para ejercer su derecho al voto, Vueling facilita cambiar el vuelo de regreso sin coste adicional. Para ello, es necesario que el pasajero se comunique con la compañía con antelación para que puedan gestionar el cambio. La aerolínea también recomienda a los pasajeros que lleven consigo la documentación que acredite su función como miembro de mesa electoral. De esta manera, podrán justificar su situación en caso de cualquier incidencia.

