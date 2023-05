10 consejos para hacer la maleta como un profesional

Uno de los momentos que más estrés nos pueden generar a la hora de organizar un viaje es hacer la maleta. Que llevar y qué no, cómo colocarlo para que quepa todo, intentar no pasarnos del peso permitido… Para ayudarnos a lidiar con parte de este problema, la plataforma de búsqueda de vuelos y hoteles, SkyScanner, ha elaborado una guía con consejos muy útiles que nos ayudan a hacer una maleta perfecta.

1. Elegir el formato de equipaje más adecuado

El tipo de equipaje que llevemos dependerá de factores como el destino, del transporte que usemos, la temperatura que hará o nuestra forma de viajar. Por ejemplo, si no vamos a movernos mucho en el destino, lo mejor será optar por una maleta. De forma contraria, si vamos a cambiar de destinos, utilizar varios tipos de transporte y caminar por lugares complicado, lo más práctico es una mochila.

Mujer haciendo una maleta. Freepik

2. Hacer una lista

Hacer la maleta con prisas nunca es buena idea, ya que así es muy fácil dejarnos algo importante o meter cosas que finalmente no vamos a necesitar. Por ello, lo mejor es sentarnos con calma y hacer una buena lista. Asimismo, si lo hacemos con antelación tendremos tiempo de comprar las cosas que nos falten y no andar corriendo el último día. Un artículo muy útil que deberíamos llevar siempre son algunas bolsas de plástico vacías. Podemos usarlas para llevar la ropa sucia, guardar ropa mojada, envolver zapatos muy manchados…

3. Crear conjuntos de ropa y llevar puesto lo más voluminoso

Antes de empezar a meter ropa por meter, merece la pena organizar conjuntos de ropa, es decir, llevar partes de arriba y de abajo que combinen entre ellos. Y si viajamos pocos días, mucho mejor si ya pensamos lo que nos pondremos cada uno de ellos. Lo más sencillo es llevar ropa cómoda y aquello que nos ponemos normalmente.

Si tenemos que llevar muchas cosas y nos sigue faltando espacio, lo mejor es que llevemos puesto lo más voluminoso, como el abrigo y el calzado más grande. Esto también nos puede ayudar a no pasar frío en los transportes, porque en los aviones suele haber algo de frío.

4. Colocar bien las cosas dentro de la maleta

Si metemos las cosas en la maleta sin seguir un orden lógico, lo más seguro es que nos acabe faltando espacio. Es mejor poner siempre abajo las prendas que tengan más peso, como los pantalones, el neceser y los zapatos (dentro de bolsas individuales para que no manchen). Un buen consejo es enrollar las prendas para que ocupen menos espacio y no se arruguen tanto. Finalmente, arriba del todo colocaremos las prendas más delicadas, como aquellas que estén hechas de cachemir o de seda, las camisas, los trajes y los vestidos de noche. Para facilitar que todo quede bien organizado, una buena opción es utilizar bolsas de tela que sirvan como compartimentos.

En el caso de que llevar una mochila, deberíamos intentar poner lo que más pesa en el centro y acomodarlo todo bien para que no se creen formas extrañas que nos molesten en la espalda. Igualmente, hay que dejar en la parte de arriba las cosas que vayamos a utilizar más, como el pijama o el neceser, para así tener un acceso más fácil.

5. Proteger los artículos electrónicos

Artículos como ordenadores portátiles, cámaras de fotos, tabletas, libros electrónicos, etc., lo mejor es no facturarlos en caso de viajar en avión y llevarlos con nosotros en una maleta de mano. Además, podemos considerar comprar equipaje especial para guardar este tipo de objetos tan delicados. Si no tenemos más remedio que llevar alguno de ellos dentro de la maleta facturada, la mejor opción será colocarlos en el centro del equipaje, rodeados de ropa para que estén más acolchados.

Líquidos en el equipaje de mano. nadisja / iStock

6. Separar bien los líquidos

Si viajas en avión con equipaje de mano, los líquidos deben llevarse en envases individuales de máximo 100 mililitros y dentro de una bolsa de plástico transparente de máximo un litro. En el caso de facturarlos dentro del equipaje, hay que cerrarlos muy bien y llevarlos en bolsas de plástico para que no se salgan.

7. Proteger los documentos y el dinero

Es imprescindible proteger muy bien nuestra documentación. En vez de colocarla dentro del equipaje, deberíamos hacernos con una riñonera o porta documentos interior que nos permita ocultar tu pasaporte, documento nacional de identidad y dinero de los ladrones.

8. Llevar artículos de primera necesidad en la maleta de mano

No es lo más usual, pero algunas veces el equipaje facturado se pierde y nos lo acaban entregando horas o días después o incluso no llega a aparecer. Si queremos ser precavidos, una buena idea es llevar en la maleta de mano algunos artículos de primera necesidad, como una muda de ropa, un pequeño neceser y los artículos de más valor.

9. No agobiarse si nos dejamos algo

En nuestro destino también hay tiendas, farmacias y supermercados en los que podremos comprar cosas que nos hayamos dejado. En este sentido, también es importante dejar algo de espacio en el equipaje para llevar algo que compremos durante el viaje.

Hombre con una maleta. Prostock-Studio/ iStock

10. Viajar seguro

Es importante cerrar bien la maleta con un candado para que nadie pueda abrirla mientras no la tengas a la vista. De hecho, algunas ya vienen con su propio candado. Los mejores son los de código numérico para que no tengamos que pensar dónde hemos dejado las llaves.

