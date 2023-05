Feijóo plantea una regulación sobre el uso de redes para los menores que incluiría multas a tecnológicas: "Me preocupa la pornografía"

Alberto Núñez Feijóo ha abierto este martes el melón que el PP lleva meses conservando en el frigorífico. "Me preocupan muchísimo los temas de internet, me preocupan muchísimo las redes sociales, me preocupa que hay adolescentes que se pasan el rato delante de un móvil, me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso". El líder de la oposición ha introducido así su plan para regular el uso de redes para los menores que incluiría multas a empresas tecnológicas que lo incumplan y presentará en el Congreso tras las elecciones del próximo domingo.

Tal y como ha explicado Feijóo durante un coloquio, el objetivo es que "un menor no tenga acceso a cualquier tipo de páginas o cualquier tipo de desinformación". Todo ello para atajar el ciberacoso y el uso excesivo de internet que "perjudica los valores, sacrificio, esfuerzo y disciplina" de los menores. Y para ello, el presidente popular aboga por introducir también a las empresas en la ecuación en la que hasta ahora solo están los padres o tutores legales y los centros educativos.

Fuentes conocedoras de dicho plan explican que la "autorregulación" no está funcionando en España y, por eso, países del entorno ya están tomando medidas, incluso cambiando su Código Penal. En cuanto al papel de las tecnológicas, desde la dirección nacional apuntan a que estas deben asumir su parte de responsabilidad, en forma de sanción, como ocurre con los establecimientos que venden alcohol a menores. Aunque, al mismo tiempo, reconocen que estas empresas con las que el PP se reunió hace un par de semanas en otro coloquio consideran que es otra intentona política que no llegará a buen puerto.

En las filas populares confían que este debate no les suponga ni un enfrentamiento con las empresas ni con aquellos que agitan la bandera de la libertad individual. "Las cuentas de resultados de las empresas no pueden ser a costa de la salud de los hijos", defienden desde el PP. Por otro lado, creen que quienes creen en la libertad del individuo también creen en la patria potestad, es decir, en poder controlar la educación de sus hijos, más aún siendo menores de edad.

Tal y como ha explicado su equipo, el PP no espera "descubrir la pólvora" con esta "pandemia del siglo XXI", pero sí "abanderar" el debate. "Haremos una propuesta potente en breve", sostienen quienes llevan meses trabajando en este plan que el PP se guarda para después de las elecciones municipales y autonómicas.