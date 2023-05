Los socios de izquierdas y nacionalistas del PSOE saludan la futura renuncia de los siete exmiembros de ETA condenados por asesinato a ir en las listas de EH Bildu para las elecciones municipales. Pero, preguntados por si los otros 37 etarras sin delitos de sangre que figuran en las candidaturas de los abertzale deberían también prometer que no asumirán ningún cargo público, Unidas Podemos, ERC y PNV evitaron este martes ofrecer una respuesta clara y pusieron la pelota en el tejado de EH Bildu, que por su parte también eludió aclarar el futuro de esos candidatos.

Las tres formaciones, preguntadas por la prensa, se pronunciaron antes de que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, leyera la declaración suscrita por la Mesa Política de EH Bildu en la que el partido aseguraba haber sido objeto de "una nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española" pero también afirmaba que debía asumir su propia "responsabilidad" y "actuar en consecuencia". Y la reacción de Unidas Podemos, ERC y PNV fue la de intentar desvincularse de un asunto que ya se ha convertido en uno de los temas clave de lo que llevamos de campaña.

El primero en hacerlo fue el PNV, que por boca de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, celebró la renuncia de los siete condenados por delitos de sangre a asumir los cargos públicos que les corresponderían si son elegidos el 28M, pero no fue más allá. "Eso se lo tiene que preguntar a Bildu", respondió Esteban al ser cuestionado por si el PNV cree que los otros 37 etarras sin asesinatos a sus espaldas deberían seguir los mismos pasos que los otros siete candidatos, si bien el portavoz nacionalista aseguró que tanto la inclusión de estos terroristas en las listas como su exclusión posterior han sido "decisiones adoptadas voluntariamente y muy conscientemente".

Incluso menos claro fue su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que se limitó a calificar como "un paso importante" la renuncia de los siete asesinos etarras a asumir ningún cargo público y cargó contra la "táctica de la derecha" al poner el foco sobre este asunto. Preguntado expresamente sobre si los 37 exmiembros de ETA sin delitos de sangre deberían hacer lo mismo que los que ya han renunciado, Echenique afirmó que no puede "decir a otros partidos lo que tienen que hacer", sostuvo que "tanto en Euskadi como en Navarra la sociedad lleva mucho tiempo caminando un camino difícil hacia la paz" y terminó asegurando que Elkarrekin Podemos, la marca morada en el País Vasco, "nació después del fin de la violencia y acompaña ese camino de la ciudadanía hacia la paz".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, tampoco quiso responder a la pregunta sobre los 37 candidatos de EH Bildu con pasado en ETA que no han renunciado. "Las listas de EH Bildu no las confecciona ERC, todo lo que sea pasar de esa respuesta es contribuir a algo que no es bueno para nadie", planteó cuidadosamente Rufián, que sí fue mucho más claro cuando aseguró que la renuncia de los siete etarras con delitos de sangre supone "un buen día para la democracia, la convivencia y la paz" y "es una buena decisión".

Rufián, eso sí, también puso el foco en la presencia de otras personas con pasado sangriento en algunos partidos de la derecha. "Si se tuviera que apartar de listas o cargos o responsabilidades públicas a gente con delitos similares, el PP, Vox y la Guardia Civil se quedarían en cuadro", espetó el portavoz de ERC, que puso como ejemplos al "recién ascendido en el teniente general Espejo", supuestamente implicado en la muerte en 1985 de Mikel Zabalza tras ser torturado, "y acabando por [el neonazi] Pedro Cuevas, el asesino confeso de Guillem Agulló", que se presentó a principios de los 2000 en listas de la formación fascista Democracia Nacional.