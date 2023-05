Otegi celebra la renuncia de los siete asesinos etarras a la lista de Bildu pero elude pronunciarse sobre los otros 37 condenados

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, valoró positivamente este martes la renuncia a concurrir en las listas de la formación para las elecciones del 28M de los siete miembros de ETA condenados por delitos de sangre. Sin embargo, no se pronunció sobre los otros 37 condenados por pertenencia o colaboración con la banda terrorista.

En una declaración tras la cual no aceptó preguntas, Otegi aseguró que EH Bildu ha sido víctima de "una nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española", pero también afirmó que la formación debe asumir su propia "responsabilidad" y "actuar en consecuencia". Además, el líder abertzale reiteró que el compromiso de todos sus candidatos es "con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas".

El dirigente fue el encargado de leer la declaración suscrita por la Mesa Política de EH Bildu, la ejecutiva del partido, unas horas después de que se hiciera pública la renuncia a la que los siete etarras condenados por delitos de sangre se comprometen en el caso de que sean elegidos el próximo día 28. La polémica se inició hace unos días, cuando el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) llamó la atención sobre la candidatura de estas personas -que ya han cumplido condena-, así como de otros 37 condenados por pertenecer o colaborar con ETA en su día, pero que no han cometido delitos de sangre.

De este segundo grupo, cuyos miembros siguen teniendo la intención de aceptar sus actas en caso de resultar elegidos, Otegi no dijo nada en la declaración que leyó. El líder de EH Bildu se limitó a asegurar que sus "candidatos y candidatas suscriben en su integridad y literalidad la Declaración del 18 de Octubre, con la voluntad sincera de restañar heridas". En esa declaración, publicada en 2021, la izquierda abertzale se refirió expresamente "a las víctimas causadas por la violencia de ETA" para trasladarles su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido". "Sentimos su dolor y, desde ese sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido", aseguraba el texto.

En su discurso de este martes, Otegi señaló que la "decisión" de renunciar a las listas ha sido tomada por parte de los siete asesinos exetarras. No obstante, el coordinador general de EH Bildu dijo que la izquierda abertzale ha sido, durante los últimos días, objeto de "una nueva inaceptable campaña de acoso y derribo por parte de determinados sectores de la derecha española, a los que se han sumado irresponsablemente otras fuerzas, para crear un lodazal en el que chapotear por meros intereses políticos y electoralistas".

"Esta realidad, sin embargo, no debe servir de pretexto para no hacer nuestra propia reflexión, pues entendemos que no debemos abstraernos de nuestra responsabilidad y debemos actuar en consecuencia", afirmó Otegi. "Aunque resulta prácticamente inevitable que ese tipo de operaciones por parte de sectores reaccionarios e involucionistas se produzcan, es nuestra obligación hacer todo lo posible para evitarlas o mitigar sus efectos, para reafirmar nuestra voluntad de avanzar hacia el futuro y no generar zozobra en otros sectores que, desde la diversidad e incluso la discrepancia, están dispuestos a recorrer el camino para la construcción de la convivencia democrática mediante el ejercicio de todos los derechos para todas las personas", zanjó.

Otegi, además, mostró su deseo de que la polémica de los últimos días no desvíe el foco de la campaña electoral de "todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, con especial atención a los sectores más desfavorecidos". "Hemos asistido al desmantelamiento y deterioro de servicios públicos vitales. Por ello, debemos incidir para que la sanidad, la educación, la atención a los mayores o las políticas de igualdad, entre otras cuestiones, tomen absoluta centralidad", afirmó el líder de EH Bildu.