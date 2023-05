Feijóo reta a los socialistas a exigir a Sánchez que rompa con Bildu: "¿Nadie tiene dignidad para decir que o lo hace o se va del PSOE"?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha echado toda la artillería contra Pedro Sánchez en su inicio de campaña electoral. Desde Toledo, y frente a unos 600 espectadores -según el PP-, ha condenado los pactos del Gobierno con Bildu, ahora más que nunca por llevar 40 etarras y a "siete asesinos en sus listas". A lo que el popular ha sumado una una decena de "razones para derogar el sanchismo", como la ley del 'solo sí es sí', la "apropiación de las instituciones" como el CIS o el TC o el CNI, la ley de vivienda "pro okupa" o los viajes de Sánchez al extranjero, donde el presidente se siente "más cómodo porque "no necesitan nada de él".

Unos 600 militantes -y algún toledado atraídos por el ritmo de El Canto del Loco, Fran Perea o Despistaos- esperaban la llegada de los candidatos a la alcaldía de Toledo y a la Comunidad de Castilla La Mancha y sobre todo, del presidente del PP, que ha escogido la capital de las tres culturas para arrancar la campaña electoral. Las banderas y abanicos con la cara de los candidatos y del partido que hoy lidera la oposición en esta plaza roja, daban paso a los protagonistas de la mañana.

Feijóo abre campaña electoral en Toledo, a 12 de mayo de 2023. Belén Sarriá

"Es inaceptable que Bildu sigan siendo los socios del PSOE y que los candidatos de Sánchez se callen. Yo no voy a optar por avalar el despropósito de Bildu, no me van a silenciar", ha comenzado el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, quien además de pedir el voto al PP, "el partido que siempre ha sacado a España de sus crisis económicas y sociales", se ha dirigido a los votantes socialistas y, en especial, a los dirigentes y candidatos a los municipios y comunidades que se juegan el territorio en dos semanas para pedirles coraje para enfrentarse al líder socialista.

"Me repugna, igual que a la mayoría de votantes del PSOE, que Bildu lleve asesinos en sus listas; me estremece que el Gobierno diga que merece un respeto y me entristece que el PSOE baje las orejas. ¿Es normal después de lo que hemos sufrido [ETA]? ¿Vais a aceptar el pacto con Bildu aunque lleve a asesinos en sus listas? ¿Nadie le un ápice de dignidad para para decirle a Sánchez que o rompe con Bildu o se va del PSOE?".

Al hilo de las críticas por la crisis interna del PSOE -que han vislumbrado en varias ocasiones barones socialistas como Page o Lambán- el presidente popular también se ha referido a Sánchez como un activo "tóxico" en los actos de su partido. "Los candidatos del PSOE están muy contentos de que Sánchez no esté en sus mítines y Sánchez está muy contento porque no tiene a gente". En este sentido, ha ironizado con que Sánchez "está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos" que en las calles de Toledo. "Es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar lo que los españoles necesitan".

Si bien ha dicho alegrarse porque Joe Biden invite a Pedro Sánchez a la Casa Blanca, le ha afeado que el estadounidense no vaya a hacer una rueda de prensa conjunta. "La agenda internacional no debería "utilizarse para tapar los asuntos domésticos". También ha dicho que de ser él el actual presidente socialista le daría "vergüenza" acudir a Estados Unidos y tener que explicar por qué los ministros de Unidas Podemos están en desacuerdo con dar ayudas a Ucrania o cerrar acuerdos en Defensa con Estados Unidos.

Así, ha hecho hincapié en el "Gobierno que se insulta entre sí" y que legisla "para favorecer la okupacion de la vivienda" y "castiga más la violencia animal que la de género", mientras se ve envuelto en "una huelga de seguridad social" y "meses en conflicto con la justicia". También ha acusado al Gobierno de haberse "apropiado del Consejo de Estado, del CNI, del TC o del CIS, "si siempre gana el PSEO, ¿para que las hacen?", ha bromeado.

Por todo ello, Feijóo ha contrapuesto el "cambio" que propone el PP con "la del frivolidad, el populismo y el radicalismo del Gobierno". Así, el popular ha cerrado su primer mitin de la campaña del 28M dibujando dos Españas posibles: "Para seguir igual hay decenas de partido y para el cambio solo hay una papeleta, la del PP, el cambio sereno de España".