Estado: Emocionalmente no disponible. Ahora podemos verlo hasta en la descripción de algunos de los perfiles de aplicaciones de citas. Con esta etiqueta se quiere transmitir que la persona en cuestión no quiere vincularse románticamente con nadie, esto puede ser porque no está en condiciones de comprometerse o porque no se siente responsable afectivamente con los demás.

Se trata de un concepto de moda que se utiliza a la ligera pero que realmente entraña una serie de cuestiones muy dolorosas.

Cuando una persona admite abiertamente no estar disponible emocionalmente, es que está cerrado a mostrar su mundo interior, se niega la posibilidad de poder conectar, de construir nuevos vínculos de intimidad emocional, rechaza dar y recibir afecto, no desea querer ni dejarse querer, no puede ni oír hablar de un "nosotros".

Y todo ello, por sí mismo, no es natural, nuestro cerebro no está programado para este aislamiento, estas personas pueden pensar que todo está bien y que han elegido este modo de relacionarse de forma voluntaria, pero en su fuero interno saben que no es así, que algo no va bien, que algo pasa y ha despertado este monstruo de frialdad emocional.

En la mayoría de ocasiones, los emocionalmente no disponibles se sienten muy vulnerables y huyen de ese estado cerrando su mundo interno a cal y canto, así dejan de expresar dolor y no reconocen que necesitan ayudan para superar las heridas del pasado.

Solo la idea de imaginar un nuevo compromiso aumenta su inseguridad y despierta a los miedos que no se quieren afrontar, por tanto, evitan un posible conflicto aunque esto también les suponga un gran malestar y dolor.

Las relaciones superficiales calman parcialmente esta angustia y aunque por una parte anhelen la cercanía y la conexión, se mantienen en este sistema para acallar la emoción de miedo, que es mucho más potente e intensa que cualquier otra, reforzando así la conducta de cierre social.

Lo peor es que este conflicto interno les vuelve ambivalentes y pueden confundir a los demás, porque a veces te buscan y son atentos, dulces, considerados, pero de repente desaparecen o se muestran muy distantes, así cíclicamente, y no sabemos cómo interpretarlas. Muchas veces esto lo hacen de forma totalmente inconsciente.

Es importante señalar que estas personas emocionalmente no disponibles no es que no tengan la capacidad de amar o quieran herir voluntariamente a los demás; se trata más bien de una estrategia de afrontamiento, un mecanismo de defensa para auto-protegerse (de forma poco saludable), seguramente por malas experiencias en el pasado y aprendizajes erróneos.

Si eres una persona emocionalmente no disponible es importante ser consciente, pedir ayuda si reconoces en ti este malestar y trabajar en la gestión de las posibles causas que te hayan llevado a ese punto, sin olvidar ser responsable con las personas de tu alrededor, ser sincero y comunicar tu estado.