Un pueblo de Girona organiza una procesión y saca al Sant Cris Negre para invocar a la lluvia

La falta de lluvias y la situación de sequía que vive Cataluña ha hecho que varias poblaciones hayan recuperado procesiones que invocan este fenómeno meteorológico y Peralada ha sido uno de ellos.

La población gerundense saca habitualmente a la calle al Sant Crist Negre durante la procesión des Dolors, coincidiendo con la Semana Santa pero, como mínimo, hacía 80 años que no se hacía esta ceremonia para pedir agua.

El origen de esta imagen que se venera en la iglesia parroquial del municipio data de 975 y forma parte de una leyenda. Dicha leyenda recoge que el 17 de diciembre de aquel año, un vecino que iba a trabajar se encontró a las afueras del pueblo un carro junto a un animal sin ninguna persona que lo guiara y que, de repente, se paró ante él. El hombre, extrañado, miró qué llevaba y fue entonces cuando vio la imagen del Sant Crist.

A lo largo de la historia, esta imagen ha salido en varias ocasiones en procesiones para pedir ayuda ante casos de desastres y para pedir fenómenos meteorológicos y agrícolas favorables.

De hecho, la primera procesión se hizo solo unos años después del hallazgo, cuando, en un episodio de sequía, se sacó el cristo y llovió "la primera noche". Después, se repitió en 1006; el 1054; el 1285; el 1411; el 1553; el 1671; el 1693; el 1727 y el 1816, según consta en la documentación.

El último en los años 40

Lo que no se sabe es cuando fue la última vez que el Sant Crist Negre salió en procesión pero, como mínimo, no lo hacía desde hace 80 años. "Creemos que fue en los años 30 o 40", explica Bigas. Sin embargo, no queda nadie en el pueblo que lo recuerde. Y como no quedan testigos directos, los organizadores han tenido que idear el recorrido. En total han recorrido 1,2 kilómetros acompañados de más de 200 personas.

El acto ha empezado pocos minutos después de las ocho y media de la tarde en la iglesia de San Martín, donde el padre ha leído unas palabras evocando la importancia del agua. A continuación, los portadores han cogido el Sant Crist y han empezado el séquito, que ha hecho una primera parada en la iglesia del Carme. Allí ha cantado la coral del pueblo y los feligreses que han acompañado la procesión los han acompañado con velas.

Procesión del Sant Crist Negre en Peralada. ACN

Bigas asegura que se trata de un acto "de fe" y que si no funciona tampoco molesta a nadie. De hecho, solo una hora antes del acto y después de semanas sin ver agua, han caído cuatro gotas.

Una zona eminentemente agrícola

La población y su área próxima se encuentra en nivel de excepcionalidad, lo que les obliga a aplicar restricciones porque dependen del agua del curso del Fluvià-Muga. Las poblaciones del entorno están en niveles de alerta y dependen o bien del agua de lluvia o del pantano de Darnius y Boadella.

De hecho, Bigas remarca que, además de tratarse de un municipio eminentemente agrícola, muchas poblaciones dependen directamente del agua de Peralada. "Si esto no se arregla, no sé qué pasará", alerta Bigas.

Más municipios rogando por el agua

El caso de Peralada no es excepcional. Desde hace unas semanas los monjes de Montserrat rezan para invocar la lluvia y hacen ofrendas a la Moreneta.

En Perpiñán, a mediados de marzo se hizo una procesión para pedir a Santo Galdric que acabara con la sequía y el Obispo de Solsona presidió una misa a finales de marzo en Espunyola con la misma finalidad.