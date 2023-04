El Senado da el primer visto bueno a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' un día antes de su aprobación definitiva

La reforma de la ley del 'solo sí es sí' ha superado este martes el último trámite pendiente en el Senado antes de ser aprobada en el Pleno de este jueves. La Comisión de Justicia de la Cámara Alta ha dado luz verde al dictamen de la proposición de ley socialista, que ha recibido los apoyos del Partido Popular ya avanzados en su paso por el Congreso.

Queda, por tanto, un solo paso antes de que la reforma impulsada por el PSOE para hacer frente a los "efectos indeseados" de las revisiones de condenas a agresores sexuales —978 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones, según el CGPJ— quede definitivamente aprobada para que entre el vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La iniciativa ha estado vinculada a la polémica y al choque entre los grupos desde que el Partido Socialista tomó la decisión de registrarla unilateralmente y sin el beneplácito de sus socios de la coalición, Unidas Podemos. Los morados han mostrado su rechazo a la propuesta del PSOE desde el minuto uno, pues consideran que volver a introducir la violencia y la intimidación como subtipos agravados dentro del delito de agresión sexual, implica una vuelta "al Código Penal de La Manada".

No han podido, sin embargo, cargar contra la reforma en la Comisión de este martes, pues el grupo confederal no tiene representación en el Senado. Aunque sí que han hecho lo propio en ERC, que acusan a los socialistas de impulsar una reforma "exprés" por intereses electorales.

La senadora del PSOE Donelia Roldán ha defendido la ley del 'solo sí es sí' como una "gran ley" que "jurídicamente" no ha tenido los efectos que esperaban de ella, y que por eso decidieron modificarla "solo penalmente" y con una reforma que "no modificará el corazón de la ley". "Flaco favor hacemos a la sociedad y a las mujeres, tantas veces usadas en estos últimos meses con fines partidistas, si no les decimos que tenemos una buena ley", ha aseverado Roldán durante su intervención.

El PP decidió no registrar sus enmiendas en el Senado para, según ha asegurado este martes el portavoz Fernando de Rosa, que la modificación de la ley "se apruebe inmediatamente". "Estamos solucionando una chapuza legislativa que ha puesto en peligro a miles de mujeres", ha subrayado De Rosa, quien ha compartido su intervención con la popular Patricia Rodríguez. Así, los populares se han erigido como el partido "responsable" que ha podido llegar a un acuerdo en pro de las mujeres y "para corregir un error que nunca debiera haberse producido", en palabras de Rodríguez. "Para que vuelvan a tener condenas como las que tenían antes del día negro en que se aprobó la ley", ha afirmado.

Con un tono más suave se ha expresado Imanol Landa, del PNV, quien ha justificado el apoyo de su grupo a la reforma por la "necesidad de reaccionar" ante las rebajas de condenas que se vienen sucediendo desde que la ley del Ministerio de Igualdad entró en vigor el pasado 7 de octubre. "No va a deshacer lo hecho, pero creemos que es una buena propuesta que respeta lo esencial", ha asegurado el senador, quien lamenta también que "el debate de las penas" no esté concitando una "debida atención" en las medidas de "una buena ley" que, a su juicio, han quedado eclipsadas por toda la polémica.

Junts, que se ha abstenido, ha defendido la decena de enmiendas que presentaron ya en el Congreso y que han mantenido vivas en la Cámara Alta, para "corregir y mejorar el Código Penal" en dos ámbitos concretos: la pornografía infantil y el derecho de reunión y de manifestación. "Vamos a presentar voto particular para poder defender las enmiendas a pesar de que algunos consideren que no corresponden en este momento en la sesión plenaria", ha espetado Josep María Cervera.

En ERC han sido los únicos que han defendido su voto en contra. Así lo ha hecho la senadora republicana Sara Bailac, quien ha recriminado al PSOE que le hayan "temblado las piernas" y haya decidido "retroceder" aliándose con la derecha. "No se puede defender como un cambio técnico una modificación que claramente afecta al núcleo de la ley", ha afeado durante su intervención, en la que ha lamentado también que se haya tramitado esta reforma "en cuatro días laborables".