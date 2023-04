No es profanar una tumba, es desenterrar por la democracia

José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, ha sido exhumado del altar mayor del renombrado como Valle de Cuelgamuros. Se ha hecho con escasa expectación, más allá de las protestas de la Fundación Francisco Franco y el discurso de Santiago Abascal, que ha criticado el “empeño” de Sánchez en "profanar tumbas y remover huesos".

También es verdad que esto de poner en marcha la Ley de Memoria Democrática parece que siempre pilla a las puertas de la campaña, pero nunca está de más que se intervenga en la mayor fosa común de España, en la que hay más de 33.000 cuerpos. Y es que sí que hay huesos que remover, no solo por lo que ocurrió en el pasado, sino por lo que puede ocurrir con las generaciones del futuro.

La noticia de Primo de Rivera salió en el Telediario cuando estaba con mi sobrino de 15 años. Le pregunté si sabía quién era ese hombre que la ultraderecha enaltecía mientras miraba TikTok. Le sonaba de clase de Historia, pero ni papa de que fue el líder de la ideología que Franco utilizó para tener a España encerrada. Tampoco lo tenían claro los jóvenes españoles del estudio de la Asociación de Descendientes del Exilio Español que reveló “profundas carencias históricas” en estudiantes de 16 a 30 años. De centros públicos y privados de secundaria y universitarios, demostraron tener un buen cacao con respuestas como que la Guerra Civil ocurrió entre "los 50 y los 60", que estalló porque "el pueblo se rebeló contra Franco", que los republicanos eran "izquierda radical" y que "los exiliados fueron los seguidores del dictador".

Lo que también me contó mi sobri es que en las discotecas light había muchos chavales con pulsera de la bandera de España que bailaban la canción de los Nikkis El imperio contrataca con el brazo en alto. Lo de tomar ese tema punk como si fuera una oda a Franco también se hacía en las discotecas de mi época. Y hasta el Cara al Sol se cantaba, algo que igual también se repite.

No sé si en los 00 hubo algún estudio, pero estoy seguro de que los chavales de entonces estaban igual de desmemoriados en lo que a Franquismo se refiere, solo que antes no había partidos que juegan a no condenarlo. El discurso de la ultraderecha ha calado tanto que los chavales del estudio llamaron al Golpe de Estado del 36 como "Alzamiento". Ya se sabe que ser joven va de ir contra el sistema y partidos como Vox han sabido hacer bandera de eso.

Los jóvenes tienen derecho a conocer su propia historia, sobre todo porque la ignorancia siempre es fácil manipularla. No sé si hay que poner el acento en los colegios o igual es que hay que empezar a contar lo que ocurrió en TikTok para que no haya confusiones entre los chavales. Lo que está claro es que hay que dejar de reescribir el pasado con monumentos y tumbas que enaltecen el franquismo. No se están profanando tumbas. Se está desenterrando por la Democracia.