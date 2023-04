La computación cuántica, la tecnología del futuro que aterriza en FP por primera vez: "Es un plus muy importante a la contratación"

Poder diseñar moléculas concretas para fabricar un tipo de medicina sin tener que pasar por todo el proceso de prueba y error habitual. Crear, por ejemplo, una red de taxis que pueda moverse de un lado a otro de la ciudad sabiendo a tiempo real cuáles son las demandas de sus usuarios. O desarrollar un modelo predictivo financiero infalible. Son solo algunas del centenar de aplicaciones que tiene la computación cuántica, una tecnología emergente que sale de los límites de la informática tradicional y permite resolver los problemas más complejos en tiempo récord. Es una tecnología transformadora por la que empresas y estados de todo el mundo apuestan cada vez más, pero que, sin embargo, tiene todavía a muy pocos perfiles familiarizados con ella.

En España, esta disciplina está relegada únicamente a grados y posgrados universitarios y al ámbito empresarial, lo que deja fuera a todos los estudiantes de enseñanzas intermedias y potencia el importante desajuste que hay entre la demanda de las empresas (que buscan más perfiles con nociones básicas relacionadas con la tecnología) y la oferta de los centros educativos. Precisamente para romper con ese desequilibrio y democratizar el conocimiento de la mecánica cuántica, el Centro de Estudios Profesionales CCC ha desarrollado un programa formativo pionero para trasladar esos conocimientos, por primera vez, a las aulas de Formación Profesional (FP).

"Pretendemos anticiparnos a la transformación digital tan necesaria que se está experimentando en todos los sectores económicos, y llevamos a las aulas de FP lo que hasta ahora solo ha sido accesible para los alumnos universitarios. Es, además, una tecnología muy disruptiva que después se va a poder aplicar en los departamentos de I+D+I de las grandes empresas o en centros de investigación, expandiendo su horizonte laboral", destaca a 20minutos la directora de FP de CCC, Guadalupe Bragado.

Para el diseño de todo el programa formativo han contado con la colaboración de Quanvia, una startup proveedora de productos cuánticos, investigación y consultoría para otras empresas. Han desarrollado hasta su propio ordenador cuántico, para que los alumnos puedan practicar y experimentar con esta tecnología, algo que no suele ocurrir en las aulas, ya que lo habitual es que los centros de estudio accedan a ella a través de la nube.

Se trata de una disciplina que aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica, el estudio de partículas atómicas y subatómicas, para hacer posible la resolución de problemas imposibles de resolver por la informática actual. "Hace tiempo que hemos llegado al final en cuanto a las posibilidades de las tecnologías, ya estamos en un punto donde la física que conocemos no funciona para los problemas de mayor complejidad, y esta tecnología revolucionaria permite almacenar información muy superior y a una velocidad inimaginable", detalla a este periódico el CEO de Quanvia, Enrique Solano.

De este modo, el nuevo curso va dirigido a aquellos alumnos que quieran continuar especializándose en el ámbito tecnológico, que vengan de haber estudiado una disciplina de la familia de la informática, para que puedan compatibilizar esta formación online en computación cuántica con el último curso de cualquiera de los grados superiores de FP que estén cursando (Sistemas Microinformáticos y Redes, Automatización y Robótica Industrial, Desarrollo de aplicaciones web, etc.).

"Quiero tener algo más a que añadir para mi futura experiencia laboral"

Así lo hará Juan Carlos López, matriculado en el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, quien ha apostado por este curso para, según cuenta, seguir "actualizándose". Con 36 años, López es el responsable de sistemas de una empresa de tecnología y desarrollo de software, cuenta en su haber ya con varios grados medios relacionados con la informática, y aspira a seguir ampliando conocimientos. "Quiero tener algo más a que añadir para mi futura experiencia laboral. En mi empresa, es importante por todo el tema del Big Data, que aunque el curso no vaya a centrarse en eso, me permitirá aplicarlo en el hardware del trabajo", explica.

Es una de las cerca de 1.000 personas que se han interesado en cursar algunos de los ciclos que llevan esta especialidad, pero todavía no es posible estimar cuántos estudiantes empezarán a estudiar computación cuántica en la FP, ya que el centro todavía está en periodo de matriculación.

El mercado necesita personas con nociones básicas

"Hay que reducir la brecha digital en el mercado laboral y en todos los sectores. En el tecnológico son necesarios más de un millón de especialistas TIC para que podamos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, y para ello necesitamos formar a los alumnos y despertar las vocaciones desde etapas mucho más tempranas, subraya Bragado, directora del centro.

Según precisa el físico Juan Carlos López, la computación cuántica es una tecnología "difícil de desarrollar" pero que "va a traer revoluciones en campos como la medicina, en la detección de enfermedades, en el diseño de moléculas para nuevos compuestos, en cálculos de logística, predicciones financieras, optimización de recursos, etc.".

"Probablemente se multiplique la inversión en los últimos años, pero no existe gente con una educación mínima"

El hecho de que esta disciplina vaya a atravesar las paredes de las universidades para implantarse también en la FP es, para López, una apuesta "oportuna" y "crucial" de cara al futuro. "Existe una tendencia a la transformación del mundo empresarial, y los gobiernos están muy involucrados en que las tecnologías cuánticas comiencen a ser un tema cotidiano. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con que el mercado laboral está totalmente desbordado", incide.

Y es ahí donde entra la Formación Profesional. Las grandes tecnológicas no necesitan solo grandes perfiles tremendamente especializados con diversos grados y másteres en su currículum. Precisan también de perfiles de cualificación media, con nociones básicas de estas nuevas tecnologías en las que ya se están invirtiendo millones en todo el mundo. "Probablemente se multiplique la inversión por diez en los últimos años, y el problema es que no existe gente con educación mínima en el tema. Las empresas están contratando a gente que solo se ha leído un par de artículos sobre el asunto, pero a la que sepas algo de computación cuántica, te contratan todas", asevera el CEO de Quanvia.

Así, introduciendo esta disciplina como una formación complementaria a los cursos de FP, se aspira a formar a más personas desde un nivel básico y con unas nociones más generales que sirvan después como un "plus a la contratación". "El mercado no necesita tantos expertos en computación cuántica, sino personas que sepan de qué va por donde van los tiros, cómo se asocian los mercados financieros, qué problemas soluciona, y no es necesario que sea un experto en calcular moléculas o diseñar algoritmos cuánticos", concluye López.