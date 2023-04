Los partidos trasladan la campaña electoral al Parque Nacional de Doñana

Huelva se convirtió ayer en el ring político preelectoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, escogieron para llenar titulares a costa de Doñana. El primero hizo una visita al Parque Nacional y arremetió una vez más contra la proposición de ley del Gobierno de Juanma Moreno que amplía los derechos de regadío en la zona; el segundo, por su parte, acudió a un acto en la ciudad y desde allí criticó la "desidia" del Ejecutivo y prometió asumir las infraestructuras pendientes.

"Hago un llamamiento a la rectificación, a abandonar posturas soberbias y a volver al camino de la legalidad europea y al que la ciencia nos marca", señaló Sánchez en una comparecencia sin preguntas. Poco antes, la Comisión Europea había advertido de que, como está planteada, la ley que pretenden aprobar PP y Vox es contraria a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que en 2021 condenó a España por el mal estado del parque. El presidente insistió en el "compromiso" del país con la "restauración" de Doñana y recordó que es algo que también le ha pedido "a las instituciones" con "competencias", como la Junta.

Así, instó a Moreno a que "por muy grande que sea" su mayoría absoluta ponga freno a una decisión que, a su juicio, "pone en punto de no retorno a un patrimonio que tiene siglos de duración". "Ni el negacionismo ni la soberbia van a salvar Doñana, lo que va a salvar Doñana es un compromiso público", reiteró.

Sánchez alertó asimismo de la "gravedad" en la que se encuentra el parque por "la emergencia climática en forma de sequía" y lo calificó de "tesoro". "Es el único catalogado en la Península como patrimonio mundial por la Unesco", resumió.

El presidente describió como "rotundo" el pronunciamiento de la Comisión "sobre que la ley de Andalucía contraviene la legislación europea". Bruselas, en su respuesta a la "pregunta prioritaria" que hace unos días plantearon los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López, dijo que conoce la iniciativa legislativa y que ya ha pedido "una clarificación a las autoridades españolas". Si fuera contraria a la ley, según el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, considerarían "el uso de todas las medidas disponibles" para asegurar que nuestro país cumple "sin demora" con la sentencia del TJUE.

De forma paralela, desde la ciudad de Huelva, Alberto Núñez Feijóo, que acudió a un encuentro con empresarios, puso en cuestión el compromiso del Ejecutivo con Doñana y prometió desarrollar las infraestructuras allí pendientes desde 2018. "Voy a ejecutar por declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva para preservar Doñana ante cualquier ataque de desidia del Gobierno y a impulsar un Pacto de Estado de agua para que en la próxima legislatura los problemas del agua de Huelva, Murcia, Valencia y Castilla- La Mancha tenga soluciones pactadas", aseveró.

Aseguró que el último lustro han sido años "perdidos" y acusó al Ejecutivo de no haber cumplido "ni siquiera" la Ley del Trasvase de 2018. "El Gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores, ganaderos y con Huelva". También reprochó a Sánchez no haberse "sentado" con Moreno. "No es coherente venir en Falcón a defender Doñana, Doñana no es el lugar de vacaciones de Sánchez", proclamó.

La Junta envía una carta a Bruselas

La Junta de Andalucía envió ayer una carta a la Comisión Europea en la que insistió en que el plan de regadíos de Doñana no afectará a los acuíferos del territorio. En la misiva, el presidente Juanma Moreno propone ampliar el trasvase desde los ríos Piedras, Tinto y Odiel para trasferir hasta 50 hectómetros cúbicos de agua de superficie.

Asimismo, Moreno dejó abierta la puerta a que se introduzcan enmiendas en la ley y a tomar "medidas adicionales". Además, propuso al Gobierno ir juntos a la Comisión para explicar la norma