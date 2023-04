El PSOE aceptará enmiendas del PP para cerrar su apoyo a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

El PP lo puso como condición y el PSOE aceptará. Los socialistas apoyarán enmiendas de los populares a su reforma de la ley del 'solo sí es sí' -presentada tras casi un millar de rebajas de condenas a agresores sexuales- para amarrar el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo, cuyos 89 diputados son clave para que se apruebe la proposición de ley en la votación del próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Así, se consumará de nuevo una imagen de división en la coalición: la del socio grande modificando una ley nuclear del pequeño sin su apoyo.

Esta semana es clave para la reforma propuesta por el PSOE, que la registró de forma unilateral tras meses de negociaciones infructuosas con el Ministerio de Igualdad, que ha culpado a los jueces de las rebajas de penas. El lunes, pasará por ponencia. El martes, se votará en comisión. El jueves, en el Pleno, paso previo a su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado si así lo permite también el Senado.

El resultado, pues, se prevé que sea similar al de la toma en consideración, primer paso en el camino parlamentario de la reforma, y que salió adelante con 231 votos a favor (del PSOE, PP, Ciudadanos, el PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Navarra Suma, Foro Asturias y PRC), 58 abstenciones (de Vox, Junts, Más País-Equo y Compromís) y 56 'noes' (los de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y la CUP).

Entonces, el PP dejó que la ley comenzase a tramitarse sin pedir nada a cambio. No obstante, la semana pasada avisaron de que no volverían a dar su apoyo gratis. Sobre todo, en una votación clave para los socialistas. En Ferraz se veía imposible que los 'populares' se negaran a cambiar una ley que ellos mismos han pedido modificar en decenas de ocasiones. "Si votan que no, tendrán que explicar por qué", decía una fuente autorizada de la dirección federal el pasado lunes. Eso sí, el PSOE ha optado por la prudencia y por asegurarse el apoyo de los populares tras días en los que ha habido contactos discretos, según fuentes autorizadas. Los socialistas, eso sí, todavía no desvelan cuáles de esas enmiendas apoyarán. Lo que también está claro es que no entrarán las de Unidas Podemos.

Las fuentes consultadas del PSOE han revelado el apoyo a enmiendas del PP el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "perdón" a las víctimas de agresiones sexuales que han visto cómo la ley del 'solo sí es sí' ha beneficiado a casi mil condenados, de los cuales 104 han obtenido ya la libertad condicional. "Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Creo que ningún diputado, incluso los que han votado en contra de esta ley, está a favor de rebajar las penas. Por tanto, pido perdón a las víctimas y vamos a poner una solución a estos efectos indeseados porque es la mejor manera de defender la propia ley", ha dicho en una entrevista con El Correo.