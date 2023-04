El PP tilda de "indecente" y "auténtica barbaridad" las 943 rebajas a agresores sexuales y 103 excarcelaciones por el 'sí es sí'

Los portavoces parlamentarios del Partido Popular han tildado de "indecentes" las 943 rebajas a agresores sexuales y 103 excarcelaciones desde que entrara en vigor la ley del 'solo sí es sí', el pasado 7 de octubre. Poco después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya dado a conocer las últimas cifras de revisiones de condena que han llamado en favor del reo tras un mes sin actualizarlas, la oposición ve una "auténtica barbaridad" las consecuencias adversas de la ley de Irene Montero en sus primeros 226 días de vigencia.

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado directamente al Gobierno por tener a todas estas personas condenadas "en las calles" y ha augurado que será por estos efectos adversos que "revictimizan" a las mujeres por los que PSOE y Unidas Podemos "pasarán a la historia". Gamarra cree que estas rebajas de penas son los "efectos de las leyes de Sánchez, dedicado en exclusiva a proteger a sus socios y resistir en el poder".

De ahí que la portavoz urja al PSOE a reformar cuanto antes la ley, eso sí, introduciendo los cambios propuestos por el PP. Este martes, un día después de que el Grupo Parlamentario Popular registrara 14 enmiendas al proyecto del PSOE, los populares presionaban a los socialistas para negociar sus "mejoras" a la reforma del 'solo sí es sí': "O entran nuestras enmiendas o no llega a Pleno", advertían algunos dirigentes ante los medios. No obstante, el PP continúa esperando la llamada del PSOE.

También el portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha reaccionado a la "barbaridad" de estas dichas rebajas. Pero, en su caso, ha puesto el foco en la crisis interna que atraviesa el Ejecutivo de coalición. "A pesar de esta cifra de agresores sexuales beneficiados, en el Gobierno de Sánchez siguen todos a palos", ha criticado el senador por Twitter. "Para Sánchez, su propia supervivencia política siempre ha sido más prioritaria que resolver este despropósito y proteger a las victimas", ha añadido en consonancia con su compañera de partido.

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, se ha sumado a esta queja: "Es el escándalo más grave de la legislatura, probablemente, y el Gobierno sigue pegándose". Y el vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons ha ido un paso más allá exigiendo responsabilidades a los miembros del Ejecutivo. "La cifra del espanto sigue creciendo sin que dimita ni el presidente ni ninguno de sus ministros".

El Partido Popular lleva semanas denunciando "el apagón informativo del Gobierno", ya que hacía un mes que no salían a la luz los datos actualizados. No obstante, este miércoles el CGPJ ha contabilizado 222 nuevas rebajas y otras 29 excarcelaciones en todo el país en el último mes. "Ellos siguen sin hacer nada", denunciaban las Nuevas Generaciones del PP que se concentraron en Madrid el 1 de febrero contra esta ley.

Las enmiendas del PP que "mejorarán" la reforma

Como ya avanzó 20minutos, el PP ha introducido enmiendas técnicas y otras propuestas, por ejemplo, sobre artículos que eliminó el Gobierno al suprimir la sedición. Entre sus proposiciones, se encuentran volver a penalizar a las empresas cuando los abusos son cometidos en el entorno laboral o modificar la ley de protección de la infancia para aclarar a partir de qué edad comienza a contar la prescripción de los delitos. En la misma 'ley Rhodes' hay un artículo que dice que empieza a computar cuando la víctima cumpla la mayoría de edad y otro que afirma que lo hace a partir de los 35 años.

También solicita corregir la destipificación de la distribución o difusión pública a través de internet o de la comunicación de contenidos destinados a fomentar la comisión de delitos de agresiones sexuales en los casos de menores de 16 años. De esta manera, quieren evitar que los menores de edad que cometan delitos de agresión sexual se vean perjudicados al mismo nivel que a los adultos.

En definitiva, una decena de "mejoras importantes" que no están incluidas en la propuesta del PSOE y que el PP dice que no entendería que no se incorporaran. "Estamos aquí para dejar el Código Penal como estaba", insisten las fuentes populares.