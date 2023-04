El PP presiona al PSOE para negociar sus "mejoras" a la reforma del 'solo sí es sí': "O entran nuestras enmiendas o no llega a Pleno"

"O entran nuestras enmiendas a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' o esta no llegará al Pleno". El Grupo Parlamentario Popular ha puesto como condición para apoyar la reforma del PSOE que se incluyan sus "mejoras" al proyecto. En caso contario, fuentes del grupo advierten de que está en peligro la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. "Esperamos la llamada del PSOE para abordar nuestras enmiendas. No voy a anticipar escenarios pero apelo a la responsabilidad", ha advertido la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra. Minutos antes, fuentes del PSOE aseguraban ante los medios que no están dispuestos a negociar las enmiendas de otros grupos porque solo son válidas las suyas.

Si bien la portavoz ha evitado anticipar la posición del PP en caso de que el PSOE se niegue a abordar sus rectificaciones, fuentes de su grupo han descartado el voto del PP a toda costa. "El PP no está para reformas a medias. Hay cuestiones que se quedarían sin corregir y solo habrá mayoría parlamentaria cuando estén corregidas. Si no entran no llegarán a Pleno", advierten desde el grupo parlamentario.

Como ya avanzó 20minutos, el PP ha introducido tanto enmiendas técnicas como otras mejoras, entre otras, artículos que eliminó el Gobierno al suprimir la sedición. Por ejemplo, volver a penalizar a las empresas cuando los abusos son cometidos en el entorno laboral, modificar la ley de protección de la infancia para aclarar a partir de qué edad comienza a contar la prescripción de los delitos, ya en la misma 'ley Rhodes' se dice que empieza a computar cuando la víctima cumpla la mayoría de edad y en otro, que a partir de los 35 años.

También solicita corregir la destipificación de la distribución o difusión pública a través de internet o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años y evitar que los menores de edad que cometan delitos de agresión sexual se vean perjudicados al mismo nivel que a los adultos.

En definitiva, una decena de "mejoras importantes " que no están incluidas en la propuesta del PSOE y que el PP dice no entender que no se incorporaran. "Estamos aquí para dejar el Código Penal como estaba", insisten las fuentes populares.

Más allá de estas presiones, Cuca Gamarra ha lanzado una doble crítica hacia los socialistas. La primera, por no haber reformado antes la ley, cuando derogó la sedición "en 39 días" y rebajó la malversación "en 11 días"; la segunda, por no conocer los datos oficiales de las rebajas de penas por la aplicación de esta ley.

La secretaria general del PP ha recordado que "hace más de seis meses que la ley del 'solo sí es sí' está en vigor y día a día sigue dejando sus secuelas con casi un millar de agresores sexuales con rebajas de condena y con 74 violadores en la calle". Por otro lado, ha denunciado "el apagón informativo del Gobierno ya que hace semanas que no conocemos el dato de los violadores o agresores sexuales que se están viendo beneficiados por esta Ley.