La falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos deja en manos del PP la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

La falta de acuerdo en la coalición por la ley del 'solo sí es sí' amenaza con seguir provocando tensiones. Al menos, unos días más. Unidas Podemos presentó este lunes sus enmiendas a la reforma propuesta por el PSOE. Los socialistas se apresuraron a comunicar públicamente su rechazo a las mismas, dejando la aprobación de su proposición en manos del PP. La imagen de la división, pues, sobrevuela de nuevo al Gobierno y podría visibilizarse en un Pleno en el Congreso de los Diputados en el que los socialistas aprueben la reforma a una ley nuclear de los 'morados' sin su consentimiento y con el apoyo de los 'populares'.

En Ferraz, cuartel general del PSOE, no parece preocupar en demasía esta foto, que no sería la primera vez que se produce. Ya el 7 de marzo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el Pleno aprobó la toma en consideración, el primer paso para que una proposición de ley siga su camino parlamentario, con los votos de PSOE y PP. De hecho, la portavoz socialista Pilar Alegría rememoró este lunes la imagen en la rueda de prensa: "Ya saben cómo concluyó la votación de la toma en consideración, aproximadamente 300 votos a favor o abstención y 50 en contra". La también ministra de Educación lo resumió explicando que "la minoría fue la que votó 'no' a la toma en consideración", en referencia a la negativa de UP, ERC y Bildu, que han seguido una línea común de actuación en este sentido.

No mentó la portavoz lo bronco de aquel debate, que dejó una sensación de enfado generalizada en el PSOE. La diputada 'morada' que defendió el voto contrario a la reforma, Lucía Muñoz, realizó uno de los discursos más duros hilvanados desde Unidas Podemos contra sus socios socialistas: habló del "aplauso de la vergüenza" para definir el apoyo del PP a la proposición y acusó al PSOE de ceder a la "embestida" de la derecha y al "chantaje". En la bancada del socio mayoritario de la coalición lo calificaron como "impresentable e indecente".

Ahora, desde el PSOE se empeñan en asegurar que lo "importante" es que la reforma salga adelante. Preguntadas por si hay preocupación porque la sociedad no entienda las diferencias que llevan al enfrentamiento entre socios, fuentes de la dirección explican que lo que sí entiende la gente son los "efectos indeseados". "La gente ve las casi 900 rebajas de penas", señalan las mismas fuentes. Más incógnitas dejan los socialistas al ser preguntados por si se entablará una negociación con el PP para asegurarse su apoyo, algo que no parece que vaya a ocurrir. De hecho, no lo hicieron para la toma en consideración. "Si votan que no, tendrán que explicarlo", argumentan.

A falta de que el Grupo Parlamentario Popular estudie en profundidad las enmiendas de los grupos, el equipo de Alberto Núñez Feijóo tiene ya preparada su 'tabla salvavidas' para lanzarle al PSOE. Los populares prevén desbloquear el siguiente trámite parlamentario, como ocurrió hace un mes cuando los socialistas consiguieron luz verde para comenzar a tramitar su anteproyecto de reforma gracias a los votos de la oposición.

El PP lo hará pese a llevar semanas acusando al PSOE de no tener "prisa" por modificar la ley del solo sí es sí, ya que lleva meses "bloqueando" el inicio del trámite con múltiples prórrogas del plazo de enmiendas; también pese a que el PSOE rechazara su propuesta "casi idéntica" de reforma que registró en diciembre. Y lo apoyará pese a llevar días denunciando la falta de transparencia en los datos oficiales de condenados que se han beneficiado de esta ley en las últimas semanas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo denunció este lunes que "los datos sobre los agresores beneficiados por la Ley del sólo sí es sí lleva semanas sin actualizarse y no porque no sigan produciéndose rebajas de penas y excarcelaciones". Si bien el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho públicos estos datos que hasta ahora habían trascendido de otros tribunales, el PP traslada la responsabilidad al Gobierno central: "Tendrá que explicar por qué lleva semanas retrasando la reforma y prefiriendo proteger a la coalición que a las mujeres".

El Partido Popular reivindica que su propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí' es casi idéntica a la que presentó el PSOE dos meses y medio más tarde. Tanto el PSOE como el PP piden recuperar los condicionantes de violencia o intimidación para agravar las penas. Si bien mantienen los tipos básicos, incluyen un escalón intermedio para distinguir y castigar con mayor dureza aquellas agresiones cometidas con violencia.

Como ya avanzó 20minutos, el PP ha registrado una decena de enmiendas con las que pide cambios técnicos en la reforma del 'solo sí es sí' y "corregir errores" que habría cometido el Gobierno al reformar otras leyes. El objetivo de las 14 enmiendas son "elevar nuevamente las penas hasta los límites anteriores a la última reforma y rectificar algunos errores generados por modificaciones sucesivas del Código Penal", tal y como refleja el texto.

El PP pide recuperar los maltratos cometidos por las empresas, incluir nuevamente la indemnidad sexual de los menores de edad, reintroducir la agresión sexual por engaño o abuso de confianza o autoridad para menores de 18 años y mayores de 16. También solicita corregir la destipificación de la distribución o difusión pública a través de internet o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos de agresiones sexuales cuando se trate de menores de dieciséis años y evitar que los menores de edad que cometan delitos de agresión sexual se vean perjudicados al mismo nivel que a los adultos.

UP confía en un acuerdo de la "mayoría feminista"

En Unidas Podemos, pese a todo, no tiran la toalla. Creen que todavía hay tiempo de aquí a la Comisión de Justicia que se celebrará el próximo jueves —y en la cual se dirimirá qué enmiendas se introducen al texto que se enviará al Pleno— para llegar a un acuerdo e ir juntos en la reforma de la ley impulsada por una cartera morada, la del Ministerio de Igualdad. Todo ello aunque, según afeó este lunes la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, los socialistas se levantaron de la mesa a principios de diciembre de 2022, y desde entonces no han mostrado ninguna voluntad de volver a reunirse para encontrar un punto medio que no implique introducir de nuevo la violencia y la intimidación como subtipos agravados.

El grupo confederal sostiene que el PSOE nunca quiso que la propuesta se llevase en el seno del Gobierno, y que desde el primer momento elaboraron su propia iniciativa de forma unilateral. Pero ven en la fase de tramitación que llega ahora una oportunidad, una ventana abierta a gastar el último cartucho. El hecho de que los socios habituales del Ejecutivo, ERC y Bildu, hayan registrado una batería de enmiendas muy parecidas a las suyas es, para los morados, una herramienta de presión a Ferraz, que por ahora le ha restado importancia al asunto.

"Esperamos que desde luego el PSOE no vote con la derecha en contra de la ley del 'solo si es sí', en contra de un avance feminista, sino que acuerde con la mayoría de la investidura, feminista y plurinacional una mejora en la ley, y desde luego una protección del corazón de la ley", espetó la coportavoz de Podemos, Isa Serra, horas después de que su grupo registrase las enmiendas.