El PP pedirá cambios técnicos en la reforma del 'solo sí es sí' y recuperará los maltratos cometidos por las empresas

El Partido Popular continúa reivindicando que su propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí' es casi idéntica a la que presentó el PSOE dos meses y medio más tarde. A juicio de los populares, lo único que diferenciaría el proyecto que presentó la oposición en diciembre -con el rechazo del Gobierno- de la que impulsó el presidente Pedro Sánchez en marzo -con el apoyo del PP- es la forma de expresar los cambios en el texto. "Aunque acaban en las mismas soluciones, la redacción es distinta y nuestra redacción es más clara", explican a 20minutos desde el Grupo Parlamentario Popular.

De ahí que el PP vaya a presentar "una decena" de enmiendas técnicas que pretenden sustituir al texto presentado por los socialistas. Así, en lugar de presentar su texto íntegro de diciembre, lo que hará la oposición es adaptar la del PSOE a la suya. "La propuesta es más o menos la misma, pero hemos introducido detalles".

Esto en lo que respecta al grueso de la ley de garantía de la libertad sexual impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyos efectos adversos han provocado más de 800 rebajas de penas a agresores sexuales hasta la fecha. Pero, además, el PP aprovechará el periodo de enmiendas que finaliza el próximo lunes para "corregir errores" que, según asegura, cometió el Gobierno al reformar otras leyes.

La primera tiene que ver con la penalización a las empresas cuando los abusos son cometidos en el entorno laboral. En un inicio, la ley del 'solo sí es sí' modificó el artículo 173 del Código Penal para incluir a las empresas en caso de ser responsables, por ejemplo, de acoso laboral. No obstante, esta fue eliminada por error cuando el Gobierno reformó el Código Penal para suprimir la sedición y rebajar la malversación. Así, el PP recuperará vía enmienda la penalización de los tratos degradantes si los responsables son empresas, tal y como informan a este medio fuentes parlamentarias.

Por otro lado, el principal partido de la oposición también se plantea presentar otra enmienda para modificar la ley de protección de la infancia, en caso de que el Gobierno no lo haya hecho antes. Según adelantó infoLibre, existe una contradicción en la también conocida como 'ley Rhodes', aprobada en 2021, sobre a partir de qué edad comienza a contar la prescripción de los delitos. En el mismo artículo 132 del Código Penal se dice que empieza a computar cuando la víctima cumpla la mayoría de edad y en otro, que a partir de los 35 años.

Lo que aún le queda por abordar al Grupo Popular es si enmendará la única diferencia que incluye el PSOE a la propuesta del PP: la anulación de la voluntad de la víctima, con alcohol o drogas, por ejemplo. "Tendremos que discutirlo en la ponencia", sostienen las fuentes acerca de la reunión posterior al registro de las enmiendas.

De este modo, la reforma del la ley del 'solo sí es sí' se empezará a abordar la próxima semana con el rechazo de Unidas Podemos -impulsora de la ley-, ya que tanto el PSOE como el PP piden recuperar los condicionantes de violencia o intimidación para agravar las penas. Si bien mantienen los tipos básicos, incluyen un escalón intermedio para distinguir y castigar con mayor dureza aquellas agresiones cometidas con violencia.

"El PSOE no tiene prisa en modificar la ley"

Pese a la reforma que impulsa el PSOE, el PP le acusa de no tener "prisa" por modificarla, ya que llevan meses "bloqueando" el inicio del trámite. Según denuncian los populares, el PSOE podría haber comenzado la reforma en diciembre, cuando ellos registraron su propuesta en el Congreso y el PSOE la rechazó. "Lo ideal es que no se hubiera bloqueado, porque la ley ya estaría modificada o a punto de ser modificada", denunciaron desde Génova a mediados de febrero.

Aun así, el PP avanzó su apoyo: "No hay tiempo que perder". Con este espíritu, la toma en consideración de la propuesta de Sánchez salió adelante el pasado 7 de marzo con los votos favorables del PP, cruciales en aquella votación. No obstante, durante el mes siguiente el Gobierno ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas, por lo que todavía no se ha iniciado la reforma.

"El PSOE no tiene que presentar enmiendas porque el texto es suyo, lo hace para ganar tiempo con Unidas Podemos y dejar para más adelante un lío entre ellos con difícil solución, como pasó con los perros de caza en ley bienestar animal", argumentan desde el grupo parlamentario, al que no le "extrañaría" que hubiera otra prórroga.