El Partido Popular apoyará la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la ley 'solo sí es sí' en el Congreso. Dicho de otro modo, los socialistas cuentan con los apoyos suficientes para iniciar la tramitación parlamentaria de la modificación de la norma sin necesidad del 'sí' de Unidas Podemos.

Ya lo insinuó este lunes la dirección del partido, al recalcar que el PP no dará problemas a la hora de resolver "esta chapuza", sino que auguran que los dará el propio Gobierno "con sus líos internos". Y esta mañana, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha despejado cualquier duda. "Nuestros votos están a disposición para iniciar la tramitación y revisar las penas", ha concretado tras la Junta de Portavoces parlamentarios.

Los populares denuncian que los socialistas no hayan llevado la reforma este martes a la Mesa del Congreso para su toma en consideración, haciendo uso de la vía de urgencia. El PSOE, en cambio, justifica que esta es una vía excepcional y que lo presentará el próximo martes, siguiendo "el procedimiento habitual legislativo".

Aún así, el PP pone en duda que lo vaya a hacer. Apunta a que "lo que hay detrás de que hoy no se haya llevado acabo la calificación en la Mesa es que prima la coalición del Gobierno frente a las mujeres; que como Unidas Podemos no lo apoya, no están dispuestos a que salga sin ellos".

En todo caso, Gamarra ha insistido en que "había mayoría" para hacerlo porque cuentan con sus votos y ha instado a que "de una vez por todas se inicie la tramitación de una proposición de ley para reformar esto". A priori, el PP no encuentra línea rojas en la propuesta socialista. Es más, la ven "prácticamente idéntica" a la que presentaron ellos el pasado diciembre. "Van en la misma dirección". Y en el caso de que identifiquen alguna diferencia, "ya habrá tiempo durante la tramitación legislativa para limar esas cuestiones e intentar que no haya otra chapuza", ha concluido Gamarra.