El PP, sobre la reforma del PSOE del 'sí es sí': "Si han presentado sustancialmente lo mismo, ¿por qué no la aceptaron hace 50 días?

El Partido Popular celebra que el PSOE se hayan decidido por reformar la "nefasta" ley del 'solo sí es sí'. No obstante, afea a Pedro Sánchez que no lo hiciera antes. Si la propuesta que ha presentado este lunes PSOE es "sustancialmente la misma" que la que presentó el PP en diciembre, "¿por qué no aceptaron hace 50 días? ¿Por qué hemos perdido casi dos meses?", se pregunta el portavoz de campaña, Borja Sémper, que ha evitado adelantar su apoyo a la iniciativa.

En sintonía con lo que venían manifestando semanas atrás, el PP la apoyará "si no es una chapuza 2.0 y resuelve el gordo problema generado". "Queremos que se corrija la ley y se corrijan las consecuencias y si esta propuesta lo hace, no nos vamos a enrocar en cuestiones partidistas absurdas", ha asegurado Sémper, tras criticar que el portavoz socialista, Patxi López, haya "rechazado sentarse a debatir con el PP, pese a que hace casi dos meses que el Grupo Popular presentó una iniciativa para modificar la ley".

Para Sémper, existe una "evidencia" de dónde está instalada la política en España, en la que "no es importante qué se defiende si no quién". Y lamenta que si la propuesta viene del PP, "en el mejor de los casos 'ni caso' y en el peor, desprecio".

En todo caso, en Génova garantizan que no darán problemas a la hora de resolver "esta chapuza", sino que auguran que los dará el propio Gobierno "con sus líos internos", dado que el PSOE ha redactado su propio texto al no lograr pactar la reforma con Unidas Podemos.

De ahí que recién llegado a la dirección nacional, Sémper ligue la propuesta que ha registrado el PSOE en solitario sin Unidas Podemos con una estrategia partidista. En su opinión, en la reforma de la ley del 'solo sí es sí' hay "mucha táctica y cálculo políticos para ver quién sale menos perjudicado" de cara a las próximas elecciones de mayo.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, no ha querido hacer declaraciones al respecto, a la salida de una reunión con los grupos parlamentarios de la que no se ha informado a los medios de comunicación.