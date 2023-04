Los agricultores exigen un plan ante el "catastrófico" escenario que esperan por la sequía: "Vamos en camino de perder el 100%"

Los temores a los efectos de la sequía sobre el suministro de agua en general, y en particular a los agricultores, han protagonizado este viernes las declaraciones del sector agrícola en distintos puntos de España, en las que ha denunciado la "dramática" situación a la que se enfrenta y ha planteado 50 medidas urgentes para hacer frente al "catastrófico" escenario.

Tras un marzo sin lluvias y un arranque de abril seco y sin perspectivas de precipitaciones para los próximos días, la sequía sigue avanzando especialmente en amplias zonas del norte, nordeste peninsular y en Andalucía.

Esta sequía persistente ha puesto contra las cuerdas al sector agrícola en Cataluña, que reclama que se ponga en marcha la maquinaria de las ayudas ante una situación que califican de "dramática".

En este sentido, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) ha planteado hoy en Madrid al Gobierno central una batería de 50 medidas urgentes para hacer frente a la "catastrófica" situación.

Reclaman flexibilidad den la PAC

Hasta el 70% de los cultivos de invierno se pueden perder en determinadas zonas si sigue sin llover, ha estimado la organización agraria, que ha pedido una normativa que contemple sus propuestas y se active de manera automática en función de ciertos indicadores.

Así, ha reclamado más flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común, concretamente en lo que se refiere a la condicionalidad, los ecorregímenes, las ayudas asociadas y el desarrollo rural, para que no se reduzcan los importes y el campo pueda adaptarse sin quedar penalizado.

Unión de Uniones también quiere, entre otras medidas fiscales debido a la situación, que se activen los mecanismos de reserva de crisis y se declaren zonas de emergencia de protección civil a todas las afectadas por la sequía, al tiempo que ha urgido al Gobierno y las comunidades a presentar "medidas concretas e inmediatas" en la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía del próximo miércoles.

Según sus datos, Andalucía, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las regiones más afectadas por la sequía hídrica y meteorológica.

Se prevé que más de 40.000 de las 50.000 hectáreas de cultivo de algodón no tendrán posibilidad de riego, lo que pone en jaque el 70% de las rentas en estas explotaciones. En Extremadura, casi toda la cosecha de cereal de invierno ha resultado dañada y más de 16.000 hectáreas de maíz y 6.000 hectáreas de arroz se quedarán sin sembrar por falta de dotación de agua.

Múltiples pérdidas

La cosecha de fruta de hueso en la provincia de Lleida puede verse comprometida, mientras que el 70% de la producción de cultivos de invierno en Castilla y León puede perderse si no llueve. Los viñedos, el olivar y los cereales de Castilla-La Mancha están sufriendo igualmente la sequía, al igual que los cereales de invierno de la Comunidad Valenciana, con posibles pérdidas del 35%, según Unión de Uniones.

Además, los agricultores de secano miran con temor a 2024 tras una cosecha que en el sur de la Comunidad Valenciana es "desastrosa" por la sequía, con pérdidas que superan el 90 y el 95% de las hectáreas, y si no llega la lluvia, algunos cultivos como el almendro tendrán que ser replantados.

Los distintos tipos de cereal que se cultivan en el norte de la provincia de Alicante y los almendros y los algarrobos de la Vega Baja son los principales cultivos que se han echado a perder.

El gerente de la empresa Ferri Agrícola y vocal de la sectorial del cereal de Asaja Alicante, Ricardo Ferri, ha subrayado a EFE TV que el cereal está "totalmente perdido" para esta campaña y, aunque empezara a llover, no se salvaría más de un 10% o a lo sumo un 15% de la producción.

"Ya vamos tarde"

"El año pasado tuvimos una cosecha fatal con unas pérdidas de entre un 85 y un 90% y este año vamos en camino de perder el 100%", expone Ferri, que lamenta que en los próximos ocho o diez días no hay previsión de lluvia, lo que provocará que "lo que ahora está verde pase a seco".

En cataluña, el presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (AJEC), Joan Carles Massot, ha asegurado a EFE que "ya hace un mes que le pedimos a la Generalitat que prepara las medidas compensatorias porque si no llueve estamos perdidos", por lo que ha urgido a convocar la mesa agraria. "Ya vamos tarde", ha lamentado.

La Comunidad General de Regantes del Canal de Urgell (CGRCU) ya ha decidido solicitar a la Generalitat y al Gobierno la declaración de zona catastrófica por la "situación dramática, excepcional y persistente" de falta de agua, para hacer posible así el cobro de indemnizaciones de los regantes.

El coordinador de las comarcas de montaña de Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha alertado también, en declaraciones a EFE, de la situación en la que se encuentran las comarcas de montaña. "Si no llueve en 15 días el ganado que va a estos pastos no pondrá hacerlo", ha indicado. Muchos productores de leche se pueden ver abocados a sacrificar a los animales por no poder alimentarlos, ha alertado este sindicato.