El PP y ERC logran que el Senado inste al Gobierno a crear un fondo para ayudar a los ayuntamientos a pagar la luz

La comisión de Entidades Locales del Senado ha instado este viernes al Gobierno a crear un fondo extraordinario para ayudar a los ayuntamientos a sufragar parte de las facturas de energía, para paliar en parte el creciente gasto que esta partida supone desde hace meses para las arcas municipales. Así lo pide una moción presentada por el PP que ha contado con el apoyo de ERC después de que los populares aceptaran una enmienda para extender esta ayuda a las instalaciones deportivas de los municipios, también perjudicadas por la subida de los precios energéticos. El PSOE ha votado en contra y ha acusado al PP de hacer "populismo barato" por hacer esta reclamación, cuando no ha apoyado ni uno de los paquetes de ayudas que ha aprobado el Gobierno. También ha votado en contra el PNV, que aunque está de acuerdo con la petición se ha desentendido porque los ayuntamientos vascos ya reciben ayudas de este tipo del Gobierno del País Vasco.

El PP ha llevado a la Cámara Alta una moción igual a la que en septiembre de 2022 aprobaron por unanimidad alcaldes de todo signo político en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha salido adelante por 13 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones y, aunque no obliga, con ella el Senado pide al Gobierno que cree un instrumento financiero para ayudar a los ayuntamientos a pagar las facturas de la energía.

A menos de un mes y medio de las elecciones municipales -y autonómicas- del 28 de mayo, el debate en la comisión del Senado se ha convertido en un cruce de acusaciones entre el PP y PSOE por el apoyo a los ayuntamientos. El primero ha denunciado la "propaganda" del Gobierno sobre la energía, que no ha servido para mejorar la situación de los ayuntamientos. El segundo, ha hablado de "insulto a la inteligencia venir a pedir un fondo cuando el PP ha votado en contra de todas las medidas del Gobierno para bajar el precio".

En concreto, la moción insta al Gobierno a "aprobar un Fondo Extraordinario y Urgente para que las Entidades Locales puedan hacer frente al incremento del gasto corriente motivado por la escalada de los precios de la energía", de modo que "no se vean obligados a dejar de prestar otros servicios públicos o inversiones para poder pagar las facturas de la luz, gas o carburantes".

El portavoz del PP, Fernando Priego, ha denunciado el "déficit de financiación absoluto" que padecen desde hace más de un año los ayuntamientos, que han tenido que incrementar "un 50%" el gasto corriente para pagar partidas de consumo energético. Ha comparado esta situación a la que viven familias y autónomos, la "España real y no la que vende el presidente del Gobierno".

Enmienda ERC-Bildu

Han votado a favor de la moción ERC y Bildu después de que el PP aceptara una enmienda conjunta de adición que pedía extender la aplicación del fondo extraordinario también a instalaciones deportivas municipales, porque si no pueden pagar las facturas de la luz son finalmente los ayuntamientos los que terminan corriendo con ellas.

También el PSOE había presentado una enmienda, de sustitución en este caso, que en lugar de pedir al Gobierno que cree un fondo específico simplemente le "animaba a seguir apoyando a los ayuntamientos", algo que ha llevado al PP a insistir en su crítica de que el Gobierno finalmente no creó un fondo de 15.000 millones para ayuntamientos al que se comprometió durante la pandemia o no ha dado un acceso directo al Fondo de Recuperación de la UE como pide la FEMP. "No apoyan a los ayuntamientos y esta enmienda carece de veracidad y la rechazamos", ha indicado Priego, que ha recordado que diputaciones provinciales que preside el PSOE como la de Cuenca sí ayuda a sus ayuntamientos con recursos como los que solicitaba la moción.

El voto en contra del PP a las ayudas

Frente a estos argumentos y tras criticar que el PP no haya precisado ni una cifra en el fondo que solicitaba, el portavoz del PSOE, Miguel Ángel Heredia, ha señalado que "el PP ha votado en contra de 25 medidas y 35.000 millones de euros que ha puesto encima de la mesa el Gobierno para bajar el precio de la energía", como ayudas al transporte urbano, con una financiación que ha crecido en los últimos años, un "18%" con respecto a cuando gobernaba el PP.

El PNV también ha anunciado su voto en contra debido a que este fondo no beneficiaría a los ayuntamientos de Euskadi, que ya reciben ayudas del Gobierno vasco. Su portavoz en la comisión de Entidades Locales, Juan Carlos Medina, se ha mostrado "de acuerdo con los motivos" y también con que "la tarifa eléctrica ha sido un lastre para las economías y para los pequeños ayuntamientos", pero de forma "sorprendente" según el portavoz del PP, ha añadido que "en el caso del País Vasco no nos llegaría porque no pertenecemos a la FEMP" y las localidades vascas ya tienen posibilidad de recibir ayudas para este fin mediante subvención del gobierno autonómico.