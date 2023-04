Nunca he entendido por qué un país tan rico en manifestaciones artísticas, tan fiel a costumbres antiguas y recién generadas, tan variado en las formas de sus cultos, se muestre tan ferozmente indiferente a su patrimonio, e incluso se alegre del deterioro del que no le atañe de manera directa.

Tres tallas religiosas han padecido daños durante los últimos días, las tres porque los cirios que las acompañaban se prendieron: una en Vélez Málaga, otra en Almadén de la Plata, Sevilla, otra en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Las tallas serán restauradas tras la evaluación de daños por parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y, por suerte, los heridos han sufrido quemaduras leves. Estremece pensar lo que hubiera ocurrido de haberse extendido el fuego a las colgaduras, las túnicas, las otras figuras y a la estructura del paso. Los fieles han proclamado un milagro.

El coste que cada cofradía asume con estas imágenes es enorme: el retorno, tanto emocional como económico que se obtiene justifica para muchos ese dispendio, que, de forma inverosímil, no se protege con las medidas que tanta inversión requeriría: los planes de autoprotección, los seguros, las guías y los protocolos de emergencia deberían estar implantados desde que así lo indicó el Real Decreto 393/2007, pero a menudo se reducen a lo mínimo, o no se actualizan los botiquines, o se retiran, por antiestéticos, los extintores: eso ocurre no solo con las procesiones y la Semana Santa: ocurre en numerosos espacios en los que el patrimonio queda, a veces de manera voluntaria, expuesto al robo o al deterioro, por desconocimiento, por mala intención o por falta de presupuesto. Qué más dará si es común, si es público, si es de otros, si son cuatro piedras, o una talla vieja, o un retablo descolorido. Tanto, y tan mal protegido. Y así vamos apagando fuegos, de milagro en milagro.