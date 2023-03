Cómo limpiar la tapicería de las sillas para dejarlas nuevas en poco tiempo

Con todo el tiempo que se ha pasado en casa durante el invierno, son muchos los que están aprovechando la recién estrenada primavera para dejar su hogar a punto. Y, en este proceso de limpieza, no hay que olvidarse de la tapicería de las sillas. A pesar de que estas son una parte fundamental del mobiliario, es habitual que no se les quite la suciedad con toda la frecuencia que se debería. Pero lo cierto es que es muy sencillo que queden relucientes.

Las sillas pueden ser de diferentes tipos, colores y materiales. Pero es un hecho que las de tela dan un toque de sofisticación a los espacios, por lo que es muy importante conservarlas en buen estado y aplicar los productos adecuados para ello. Sin embargo, puesto que se ensucian con relativa facilidad y para evitar que se manchen, hay quienes optan por recubrir la tapicería con una funda, con el objetivo de que se mantengan como el primer día.

Así, es conveniente aprender los trucos y consejos tan fáciles que se detallan a continuación y que son ideales para limpiar la tapicería de las sillas.

Pasos para limpiar la tapicería de las sillas

Aunque hay varios productos que se pueden utilizar para la tapicería de las sillas, uno de los más efectivos es el bicarbonato. Este permite hacer tanto una limpieza general, como una centrada en una zona determinada que esté muy sucia. Además, se puede usar sólido o disuelto en agua.

Se recomienda recurrir al bicarbonato sólido -en polvo-, sobre todo, para las telas que requieren lavado en seco, sin agua. En este caso, lo primero que hay que hacer es espolvorear una capa directamente en la silla, se deja actuar, como mínimo, una hora, y se retira con un cepillo suave o con un aspirador.

Si las manchas son difíciles y se hayan en telas que pueden mojarse, es posible disolver el bicarbonato en agua: se calienta un litro y se retira del fuego antes de que llegue a hervir. Se añaden dos cucharas del producto y se da vueltas hasta que se disuelva. A continuación, se extiende la mezcla con ayuda de un paño de microfibra: si se prefiere, se puede poner en una botella con difusor y aplicarlo directamente. Se deja que haga efecto durante unos minutos y, por último, se retira con un cepillo y aclara con un paño húmedo para evitar que queden restos o marcas.

Con qué productos se puede dejar impecable

Como se ha señalado con anterioridad, el bicarbonato no es la única opción. Otros excelentes limpiadores que se pueden aplicar en función del nivel de suciedad de la tapicería son los siguientes: