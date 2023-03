Lorenzo Albaladejo: "Estoy aquí gracias a que un entrenador se fijó en mí y no en mi discapacidad, me trató como a los demás"

Lorenzo Albaladejo está considerado el mejor atleta con parálisis cerebral de la historia de España en pruebas de velocidad. Su palmarés habla por sí solo: 18 veces campeón de España, 9 medallas en campeonatos de Europa, clasificaciones olímpicas… Aunque, sin duda, la carrera más importante de su vida empezó hace casi tres años, cuando una grave enfermedad rara, el síndrome de Churg-Strauss, no solo le mantuvo en la UCI durante varios días, sino que le alejó de la competición para siempre.

Los valores del deporte, no solo le han ayudado a sobrellevar la situación, sino que le han impulsado a volver a calzarse unas zapatillas cuando hace dos años le dieron que sería imposible. No lo hace para competir, sino por una buena causa, para apoyar este 26 de marzo la VII Carrera ProFuturo, una prueba solidaria a favor del programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación ”la Caixa” para reducir la brecha educativa en el mundo.

Casi tres años después, vuelve a participar en una carrera. ¿Qué le viene a la cabeza?Todos los momentos difíciles vividos desde agosto de 2020, cuando tuve que dejar el deporte de una manera muy traumática. En agosto me había puesto número uno del mundo y cuatro días después me vi en el hospital y, de ahí a la UCI. Yo tengo asma grave desde pequeño, que derivó en este síndrome de Churg-Strauss. Solo me dijeron una cosa segura, y es que el deporte profesional se había acabado para mí. Si ya de por sí estar en una UCI es difícil, imagínate si además te dicen que vas a perder tu trabajo…



¿Cómo se supera un golpe así?Con los golpes de realidad que te da la vida… Que esto me pasase en medio de una pandemia y en una UCI, viendo cómo estaba todo a mi alrededor, me hizo dar las gracias porque estaba vivo. Toda esta experiencia y las emociones que viví me hicieron escribir la conferencia que doy ahora. En ella cuento el hospital, la UCI, el cambio de ciudad, los 30 kilos que cojo porque tomo 20 pastillas diarias, cuando dos médicos maravillosos -el Dr. Castilla y la Dra. Flores del Hospital de los Arcos de Murcia- consiguen regular mi enfermedad gracias a un tratamiento biológico mepolizumab… Gracias a ellos pasé de tomar 20 pastillas a dos, empecé a encontrarme bien e incluso volver a hacer ejercicio, aunque no sea a nivel de competición.

Tener la 'cabezonería' de querer seguir adelante es lo que le dice a tu cuerpo que pelee, que luche…

¿Por qué has decidido que tu vuelta a las pistas sea con VII Carrera ProFuturo?En todo el contexto de mi recuperación aparece ProFuturo, un proyecto de educación digital de Fundación Telefónica y La Caixa con el que quieren visibilizar la importancia de apostar por la educación digital en países en desarrollo. Para mí, que además de por todo lo que he pasado en estos últimos años, he estado siempre dando charlas para prevenir la violencia y la exclusión social a través del deporte en el ámbito educativo, volver a correr y que fuera por esta causa, era como cerrar el círculo.

Aseguras que cuando te dijeron que no podrías volver a competir te lo tomaste como cuando a tus padres les dijeron que no podrías moverte: luchar y no rendirte… ¿De dónde sacas la fuerza en momentos así?Hace poco me llamó el Dr. Castillo y me dijo que cuando me vio entrar en la consulta la primera vez, tenía clarísimo que no iba a volver a hacer deporte, pero que meses después, ya no lo tenía nada claro. Los médicos determinan que lo que me ha ayudado ha sido, por un lado, mi constancia; y por otro, cómo me lo he tomado a nivel psicológico. El tener, por así decirlo, la cabezonería de querer seguir adelante es lo que le dice a tu cuerpo que pelee, que luche…

¿Ser deportista ayuda?Sí, me ha ayudado mucho para estar en contacto con los médicos constantemente y pelear para mejorar día a día. El deporte de competición consiste precisamente en eso, en trabajar 364 días para que el día que compitas tratar de dar el máximo; en mantener la cabeza fría todos los días a pesar de pasar en apenas unos días de ser un deportista de élite a no poder subir unas escaleras. Esa filosofía es la que me ha hecho pasar de tomarme 20 pastillas diarias y ganar 30 kilos a volver a ponerme unas zapatillas y, aunque sea sin mirar el cronómetro, volver a hacer una prueba deportiva. El resto ya lo pone mi carácter, un carácter que me hace que, incluso en los momentos más graves, sea capaz de relativizar las cosas, pensar que he toreado en peores plazas y empezar a trabajar con objetivos diarios para, en un plazo determinado, intentar estar bien.

¿Cómo y por qué se inició en el deporte?Siempre he practicado deporte, porque a mis padres les dijeron que era una de las mejores maneras de luchar contra la espasticidad, una de las mayores luchas que tenemos que librar las personas con parálisis cerebral. La espasticidad muscular consiste, a grandes rasgos, en que el músculo se vuelve completamente rígido y pierde la capacidad de extenderse y contraerse y pierdes la movilidad. Para evitar esto, por una parte, trabajaba con fisios y rehabilitadores y por otra, practicaba deporte. Pero lo cierto es que durante 22 años fui el peor deportista de este país. Era ‘picao’ -no me gustaba perder-, pero como era muy malo debido a mis problemas de coordinación, empezaba un deporte y lo dejaba. Hasta que con 18 años encontré al atletismo…

Estaba deseando que, cuando fallaba un gol, me dijeran, ‘tío, ¿cómo has fallado eso?’, pero se callaban

¿Qué le motivó del atletismo que no le motivaba de los demás deportes?Fue mi entrenador, Salva Romero, quien me consiguió motivar. Y lo hizo porque me trataba como a los otros deportistas y no se fijó en mi discapacidad; me exigía, me ponía límites, me echaba la bronca si hacía falta… El que no me tratara diferente me hizo sentirme más integrado y me motivó hasta tal punto que me volqué con él e incluso, gracias a él, dejé de fumarme las clases. Hasta ese momento, yo me había sentido siempre diferente. No sufrí acoso, que hubiera sido mucho peor, sino que me trataban muy bien e incluso se puede decir que me tenían en una burbuja que, en cierto modo, me hacía sentir raro. Yo también estaba deseando, por ejemplo, que cuando fallaba un gol me dijeran, "tío, ¿cómo has fallado eso?", pero callaban. Entonces vino Salva para hacer todo lo contrario: me puso condiciones; me dijo que si era tan valiente como para engañar a mis padres y saltarme las clases, tenía que serlo sacándome el curso entero en septiembre, o si no, no volvía a entrenar, y así lo hice.

Y de ahí, a convertirte en el mejor atleta con parálisis cerebral de España…Fui entrenando con él y marcándome objetivos, pero mi carrera profesional no da un salto hasta mayo de 2012 y mi primera licencia federativa me la saco con casi 22 años. Después de eso, he sido 18 veces campeón de España, tengo 9 medallas de campeonatos de Europa, he estado en finales olímpicas… y me he recorrido el mundo entero compitiendo. Por eso yo siempre le digo a los chavales que la premisa de que para ser un deportista de élite tienes que ser muy bueno desde muy pequeño no es verdad.

¿Qué barreras le ha permitido derribar el deporte?Sobre todo, me ha enseñado más a perder que a ganar y me ha ayudado en el momento más jodido de mi vida, que ha sido cuando he pasado por la UCI y el proceso de recuperación posterior. El deporte en este proceso me ha ayudado a mantener la cabeza fría, a ponerme a trabajar para recuperarme, a hacer caso a los médicos y a esperar a que pasara la tempestad. El deporte te enseña, sobre todo en las etapas en las que no hay competición, que es cuando más aumenta la carga de entrenamiento, a que te tienes que centrar más seguir trabajando porque ya llegarán los tiempos buenos.

Hasta un 88% de las personas con parálisis cerebral están en situación de desempleo. ¿Qué se podría hacer para mejorar estos datos?Sobre todo, ver a la persona por encima de su certificado de discapacidad. En mi caso, tener una parálisis cerebral no impide que me pueda comunicar, por eso he colaborado con más de 100 empresas y retransmitido unos juegos olímpicos en TVE. Nunca hay que dar por hecho que por tener una determinada discapacidad no vas a poder hacer nada. Te puede limitar a algunas cosas, pero no para la mayoría de ellas y, con pequeñas adaptaciones, vas a poder hacer un alto porcentaje de los trabajos. Hasta que no comprendan en las empresas que tener una discapacidad es un limitante, pero no un excluyente, y que siempre se van a poder encontrar soluciones si hay voluntad, seguiremos teniendo esta situación de desventaja a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Hasta que no comprendan en las empresas que la discapacidad es limitante, pero no excluyente, seguiremos desventaja

¿Por qué se ha convertido la lucha contra la violencia en una de sus causas, tus banderas?Surgió después de los juegos de Londres, cuando en una entrevista me preguntaron que cuál era mi siguiente sueño. Yo les dije que ir a todos los centros educativos de España a decirles que, si ante la posibilidad de machacar a alguien y fastidiarle la vida por ser diferente, deciden dedicar el mismo tiempo en sentarse a su lado, quizás se lo encontraran en unos años con una camiseta defendiendo a su país en unos Juegos Olímpicos. Esa respuesta tuvo una repercusión mediática muy grande y empezaron a llegarme propuestas de centros educativos de toda España para dar charlas. Yo me di cuenta de que con mi historia empatizaban sobre todo niños que sufrían de violencia y exclusión y empecé a formarme con abogados, trabajadores sociales, psicólogos… gente que intervenía en la prevención de la violencia. A día de hoy, he estado en más de 400 centros, por eso para mí es tan especial participar en la carrera ProFuturo, porque me parece muy importante que dos grandes entidades como Fundación Telefónica y Fundación ”la Caixa” se impliquen en esta causa y que, además, para defenderla, hayan pensado en una persona con discapacidad.



¿Qué otros planes tiene entre manos?Actualmente soy el coordinador de Relevo Paralímpico en la Región de Murcia, un proyecto impulsado por el Comité Paralímpico Español para facilitar el acceso al deporte y fomentar su práctica entre personas con discapacidad. Además, estoy preparando un programa que vamos a empezar a emitir en abril con TikTok y Marca y sigo con las conferencias y las charlas de prevención de la violencia.