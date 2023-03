Comienza 'The Eras Tour', la gira que convertirá a Taylor Swift en milmillonaria

Todos los seguidores de Taylor Swift del mundo, conocidos también como swifties, llevan esperando estos días desde hace años. Y no es difícil entender el porqué. Este viernes 17 y este sábado 18 de marzo ha dado comienzo The Eras Tour, la gira que ha de convertir a la artista de 33 años no solo en milmillonaria, sino en la nueva reina de la música a nivel mundial.

Porque muy pocos y muy pocas artistas, por no decir nadie dentro de la industria, han sido capaces de principiar un hecho tan importante en sus vidas en una localidad que haya decidido cambiarse su nombre para homenajear a esa personas. Pero Glendale, en Arizona, sí lo ha hecho por la cantautora nacida hace 33 años en West Reading, Pensilvania. La era de Taylor Swift ha dado comienzo en el State Farm Stadium de Swift City.

Con esta gira, la responsable de éxitos como Exile, Look What You Make Me Do, You Belong With Me o Shake It Off se va a convertir en la artista más rica de todos los tiempos. Porque si bien le disputaría el trono Rihanna, quien ya es milmillonaria desde hace un tiempo, no es menos cierto que la de Barbados ha amasado una enorme parte de dicha fortuna gracias a su buena hacer como empresaria con su firma de moda y belleza Fenty, así como los derivados de esta. Los ingresos de Swift, sin embargo, provienen íntegramente del mundo de la música.

En teoría, para cuando acabe esta primera parte de The Eras Tour, el 9 de agosto en Inglewood, California, si es que no le han cambiado el nombre, solo la venta de entradas le habrá reportado a Taylor Swift alrededor de 591 millones, según los cálculos que realizó la revista Forbes. Teniendo en cuenta que a día de hoy el patrimonio neto de la artista es de 570 millones de dólares, ya superaría con creces la barrera milmillonaria.

Sin embargo, hay truco: a esa cifra, si bien podría alcanzar algo más de los 620 millones de dólares por la venta de álbumes, camisetas, tazas y otros productos de mercadotecnia, habría que restarle los gastos lógicos —impuestos, salarios del equipo, alquiler de los espacios, alojamientos y dietas—, por lo que la revista estima que el montante final oscilará entre los 465 y 496 millones de dólares.

Todo ello si se acepta que Ticketmaster en teoría se embolsará unos 12,7 millones de dólares por los gastos de gestión, algo que aún está por ver, no solo por el monumental cabreo de Taylor Swift con la compañía, sino de los propios swifties.

Estos, hartos de las prácticas abusivas de la empresa —como el desvío anticipado de entradas para su reventa a sus propias páginas de reventa—, han emprendido acciones legales en una maniobra de tal magnitud que ha llevado a que los senadores de Estados Unidos debatan si está incumpliendo las leyes antimonopolio en el Senado utilizando para ello las letras de las canciones de la cantante.

Aún así, tirando por lo bajo, Taylor Swift acabaría la gira con unos 1.035 millones de dólares. Pero eso no lo es todo. Si por un casual no llegase a superar esa barrera, aún le faltan por ingresar los beneficios de su último álbum, Midnights, cuyos datos son asombrosos: no solo es que se haya convertido en el primer disco desde los años 80 en vender más vinilos que CDs, sino que solo a su discográfica, Universal, le supuso ni más ni menos que el 3% de todos sus ingresos anuales en 2022 —a pesar de que vio la luz a finales de octubre—. Es decir, según los cálculos de JP Morgan, más de 210 millones de euros.

Vamos a más, por que en teoría Taylor Swift ya está preparando la nueva versión de otro de sus trabajos más celebrados, Speak now, y porque, sobre todo, aún no ha anunciado las fechas internacionales de The Eras Tour. Eso la convertirá en su primera gira mundial desde 2018, puesto que desde entonces, y debido a la pandemia, no ha conseguido cumplir los sueños de multitud de swifties fuera de EE UU.

Lo curioso, de todas formas, es que, sobre el paple, Taylor ya ha doblado los ingresos de aquella gira incluso si se contabilizan los 10 conciertos que realizó fuera de Estados Unidos. Aquello la convirtió en la estrella femenina que más dinero ha recaudado jamás con un tour y es bastante improbable que Madonna, quien ostentaba el récord, se lo arrebate con su próximo The Celebration Tour.

Básicamente porque, en las primeras 24 horas, Madonna vendió 600.000 entradas en todo el mundo, mientras que la previsión para Taylor Swift era de un millón y medio antes de Ticketmaster colapsara. Jamás se había visto dicha demanda, explicaron desde la empresa, ni para un evento deportivo. Nadie, ni nada, está a día de hoy por encima de la capacidad de Taylor Swift de movilizar a sus seguidores.

De hecho, queda por saber si la cantante no batirá el récord de artista que más ingresos ha realizado en una sola gira. Por ahora, ese título lo ostenta Ed Sheeran, quien en su gira Divide amasó unos 715 millones de euros. Eso sí, a él le hicieron falta casi tres años de gira y 260 conciertos.

A Taylor Swift le bastarían alrededor de una docena de conciertos más para superar esa cifra. Si decidiese hacer más, con toda probabilidad colocaría el récord en unas cifras casi imposibles de alcanzar para el resto de cantantes del mundo.