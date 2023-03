Las claves de la guerra entre Selena Gomez y Hailey Bieber creada por sus fans

En muchas ocasiones, Selena Gomez y Hailey Bieber se han empeñado en desmentir los rumores sobre su mala relación. Sin embargo, sus respectivas legiones de fans siguen asegurando que ambas no se llevan bien. Esos admiradores han sido los creadores de esta posible enemistad y el enfrentamiento entre ellos ha tenido consecuencias en las propias protagonistas.

Esta historia se remonta a hace cinco años, cuando Justin Bieber le pide matrimonio a su chica, Hailey, tan solo unos meses después de romper definitivamente con Selena. Desde entonces hasta ahora han corrido todo tipo de rumores, que parecían estar ya bastante suavizados.

Sin embargo, la polémica ha vuelto a escena por unos vídeos en TikTok en los que entra en juego otra implicada. El último miércoles de febrero, la cantante compartió con sus seguidores que se había laminado de más las cejas por accidente.

Quizá lo que no esperaba es que horas más tarde Kylie Jenner publicase un selfie en el que escribía "¿Esto fue un accidente?" sobre sus cejas. Además, añadió una captura de pantalla de una videollamada con la mujer de Justin Bieber, lo que desató la locura entre los diferentes clubs de fans.

Ante tal reacción, la pequeña de las Kardashian-Jenner afirmó: "Esto es descabellado. Nunca me he burlado de Selena y no he visto nada de sus cejas. Estáis haciendo un mundo de esto. Es una tontería". Del mismo modo, Selena Gomez salió a desmentir cualquier rumor. "Todo esto es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!", aseguró.

Pero la cosa no quedó ahí. Un día después, la cantante reaccionó a un vídeo de 2017 en el que aparecía Hailey con gesto de desagrado al escuchar el nombre de Taylor Swift en una entrega de premios. "Lo siento mucho, mi mejor amiga es y sigue siendo una de las mejores de la industria", dijo Selena.

La polémica generada hizo que Selena decidiese dejar TikTok: "Voy a alejarme de las redes sociales porque esto es un poco tonto. Soy demasiado mayor para esto, pero os quiero mucho y os veré más pronto que tarde. Solo voy a tomarme un descanso".

Tres días después, Hailey utilizó la canción Calm Down para promocionar su marca de cuidado dermatológicho, Rhode. En esa canción precisamente participa Selena Gomez, por lo que los fans volvieron a especular.

Además, el pasado 1 de marzo, Hailey felicitó a Justin Bieber con una publicación en Instagram en la que los fans de ambos bandos han dejado numerosos comentarios. De esta manera, se ha creado una guerra entre los seguidores que se traduce en una potente subida de seguidores por parte de Selena Gomez, quien ha ganado más de 10 millones y ha superado a Jenner, según BuzzFeed.