Gigi Hadid habla sobre ser una 'nepo baby': "Siempre he reconocido que provengo de una familia privilegiada"

Desde que salió el término nepo baby para referirse a esas estrellas de hoy que, aunque no se ponga en duda su esfuerzo, nacieron privilegiados por unos padres que ya eran parte importante de dicha industria, ya fuera por contactos o por posición social, muchos de los mismos han rajado contra lo que consideran un ataque a su valía. Sin embargo, hay otros que lo aceptan porque lo reconocen como indispensable en sus carreras: ahí entra Gigi Hadid.

La modelo de 27 años ha admitido en una entrevista con The Sunday Times cuánto ha impactado en su vida el haber criado en una familia rica y en una buena clase social tanto en su carrera como a la hora de poder ser madre primeriza. "Técnicamente, sí, soy una nepobaby", ha comenzado diciendo.

"Yo siempre he reconocido que provengo del privilegio. Mis padres me decían: 'Únicamente porque tengas unos padres que tuvieron éxito en el pasado no significa que tú no debas ir a trabajar siendo tan amable y cuarranta como puedas ser'", ha añadido la modelo sobre su filosofía laboral.

Sobre todo teniendo en cuenta que desde pequeña ha vivido dentro de las cámaras, con sus padres, Yolanda Hadid y Mohamed Hadid, en multitud de eventos, realities y siempre rodeados de paparazzis. Por eso mismo, además, Gigi considera que debe proteger a Khai, su hija de dos años, de esa exposición continuada.

"Lo único que de verdad me cabrea es pensar en si no voy a poder intentar experimentar algunas actvidades con mi hija porque esté tratando de protegerla contra las cámaras", ha explicado la modelo, así comoluego ha hablado acerca de la crianza compartida que lleva con su expareja, el cantante Zayn Malik, de quien se separó en mitad de una gran polémica durante la pandemia.

Sin embargo, cuando le preguntan cómo han conseguido salvar sus diferencias, Gigi es sincera: "Simplemente poniendo como primero en importancia la felicidad de la niña".

"Que ella pueda estar con ambos padres, además, me hace muy feliz", ha admitido Gigi Hadid, que señalaba que hay que saber muy bien con quién se tiene un hijo por "vas a tener una larga vida junto a esa persona".