"Es denigrante": Jamie Lee Curtis estalla contra el artículo de los 'nepo babies'

Era de esperar. El asunto de los ‘nepo babies’ (o cómo la industria de Hollywood está repleta de intérpretes y cineastas salidos de la “aristocracia”, con parentescos a figuras prominentes de cada campo) fue portada de la última New York Magazine, en tanto a un extenso reportaje que estudiaba la situación actual. Aunque se hacía hincapié en que esto era algo que había ocurrido siempre, el artículo no temía examinar la herencia de nombres como Timothée Chalamet, Ansel Elgort, Maya Hawke, Sam Levinson o Maud Apatow. La aparición del texto ha causado mucho revuelo en la élite de Hollywood, y entre las voces enfurecidas destaca la de Jamie Lee Curtis, con un airado post en Instagram.

Curtis es hija de dos legendarias estrellas de Hollywood como Janet Leigh (Psicosis) y Tony Curtis (Con faldas y a lo loco), ambas nominadas al Oscar. La carrera de Curtis se remonta a más de 40 años, habiendo empezado con una pequeña aparición en la serie Quincy M.A. para un año después, en 1978, pasar a la historia como Laurie Strode en La noche de Halloween de John Carpenter. Curtis, que en 2022 estrenó Todo a la vez en todas partes y forma parte de todas las conversaciones para ser nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto (ya aspira al Globo de Oro), se ha visto obligada a destacar el trabajo duro que le ha llevado hasta donde está. Considera, pues, que el artículo es “denigrante”.

“Es curioso cómo enseguida hacemos suposiciones y comentarios sarcásticos de que alguien relacionado con otra persona que es famosa en su campo, de alguna manera no tendría talento alguno. He aprendido que eso no es cierto”, asegura. “Me he presentado para todo tipo de trabajos con miles de miles de personas y cada día he intentado aportar integridad, profesionalidad, amor, comunidad y arte a mi trabajo. No estoy sola. Somos muchos. Dedicados a nuestro oficio. Orgullosos de nuestro linaje. Firmes en nuestra creencia en nuestro derecho a existir”.

En la publicación de Instagram, Curtis comparte dos fotos de niña con sus padres. “Nunca he entendido, ni entenderé, qué cualidades hicieron que me ficharan aquel día, pero desde mis dos primeras líneas en Quincy y mi contrato con Universal Studios hasta este último y espectacular año creativo unos 44 años después, no hay día de mi vida profesional que pase sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine”. La actriz, asimismo, no deja de admitir que contó con ciertas facilidades al principio. “Que conste que he navegado 44 años con las ventajas que me aportó mi fama asociada y reflejada, no pretendo que no las haya, que intenten decirme que no tengo valor por mí misma”.

Curtis, sin dejar de incurrir en su habitual sentido del humor, se llama a sí misma “OG Nepo Baby”. Es decir, la Nepo Baby original. Y por último aprovecha para hacer publicidad del film que le podría dar el Oscar, citando una de sus frases. “Así que, en estos días difíciles de tanta rabia en el mundo, ¿podemos intentar encontrar esa voz tranquila que nos recuerda la brillante película Todo a la vez en todas partes? NOTA PARA UNO MISMO: SÉ AMABLE, SÉ AMABLE; SÉ AMABLE”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.