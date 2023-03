Glendale, Arizona, da a conocer su nuevo nombre con motivo del inicio de la gira de Taylor Swift

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona, acogerá este próximo viernes y sábado, días 17 y 18 de marzo, los dos primeros conciertos de The Eras Tour, la nueva gira de Taylor Swift. La anterior es una frase correcta en todos los sentidos, si no fuera porque, durante esos días, dicha población del estado de la Costa Oeste ya no se llamará Glendale, sino Swift City.

Así lo ha anunciado este pasado lunes el alcalde de la localidad, Jerry P. Weiers, amén de que será un cambio que solo estará vigente los días en los que tengan lugar los espectáculos, para los que obviamente ya se colgó hace tiempo el cartel de 'No hay entradas'. No hay que olvidar que, según la revista Forbes, esta gira será un antes y un después en el mundo de la música.

Durante la rueda de prensa, el propio Weiers se ha demostrado un devoto de la artista, incluyendo mientras leía el comunicado sobre el cambio de nombre varias referencias a letras de la cantautora de 33 años, como ya hicieran en el Senado de Estados Unidos durante el caso sobre el monopolio de Ticketmaster.

Así, Jerry P. Weiers comenzó varias oraciones utilizando el conector Whereas ["Mientras que"] o añadió que alentaba "a todos los Swifties a compartir sus sonrisas 'que podrían iluminar a toda esta ciudad' en cada plataforma y en sus redes sociales porque 'las mejores personas en la vida son libres'", utilizando extractos de varias canciones.

Además, se dio a conocer que Glendale tendrá vallas publicitarias digitales por todas las autopistas que llegan hasta ella, así como en el distrito Westgate, donde se encuentra el estadio, en los que se utilizará el nombre de Swift City para darles la bienvenida a los fans.

Asimismo, Weiers ha informado de que desde el ayuntamiento han trabajado codo con codo con los dueños del estadio y con el publicista de la gira de Swift para obtener todos los permisos y poder utilizar un collage con la imagen de la artista en el nuevo letrero de la ciudad.