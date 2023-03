La Universidad de Stanford ofrecerá un curso sobre la canción 'All Too Well' de Taylor Swift

A día de hoy, muy pocas estrellas en el mundo pueden compararse a Taylor Swift: no solo por las canciones en sí mismas, sino también en temas como marcación de tendencias —hasta los senadores llegan a hacer referencias— o en la propia narrativa de su vida privada, interconectada con las letras de su música. Algo tan ejemplificante de esto último es su All Too Well, donde en diez minutos la artista repasa como si fuera autoficción una de sus relaciones pasadas. Desde la Universidad de Stanford han sabido ver las posibilidades.

Por ello, el prestigioso centro universitario de California, dentro de su conocida escuela Italic 99 de estudios artísticos —cuyos profesores son a su vez antiguos alumnos o alumnos en su último año—, ha anunciado All Too Well (Ten Week Version), un curso de diez semanas de duración en el que se realizará "un análisis en profundidad" del tema.

Serán, como han continuado informando, clases semanales de unos 50 minutos aproximadamente y darán comienzo en el trimestre de invierno de este mismo año natural. Lo impartirá, de hecho, una estudiante que aún está terminando la carrera, Nona Hungate, quien se graduará en 2024.

Según un periódico local, las clases "reconocerán las brillantes habilidades de composición de canciones de Swift mientras brinda al alumnado de la Universidad de Stanford la oportunidad de aprender a analizar la literatura". Otros cursos disponibles son Joining Hands: Practice in International Folk Dance [Unir las manos: práctica en las danzas folclóricas internacionales] o Listening to Music Like Your Life Depended on It ["Escuchar música como si tu vida dependiera de ello"].

Esta no es la primera vez que una universidad otorga un importante reconocimiento a la figura de Taylor Swift: ya en la primavera del año pasado era nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Nueva York así como un grupo de biólogos bautizó con su nombre una nueva especie de ciempiés.

Además, el Instituto Clive Davis, también ligado a la universidad de La Gran Manzana, tuvo en su haber otro curso sobre la cantante. Además, tanto la Universidad de Texas, en Austin, como la Universidad de Queen, en Kingston, Canadá, ofrecen cursos donde se analiza el impacto cultural y la literatura dentro de la obra de la artista de canciones como Exile o Look What You Made Me Do.