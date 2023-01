Taylor Swift lanzará la nueva versión de 'Speak now' antes de su próxima gira, según The Sun

Se tiene que estar tirando de los pelos, porque ahora sería una de las personas más ricas del planeta. Pero el mánager y productor Scooter Braun le hizo una jugarreta a Taylor Swift y esta se está tomando su venganza totalmente en serio. Tanto, que en un plazo prácticamente récord la artista está regrabando toda la discografía de la que tiene los derechos Braun para que ninguno de los swifties, sus fans, escuche de nuevo aquellos discos y, por tanto, Braun reciba los royalties. El siguiente, Speak now.

Según ha informado el periodista especializado Simon Boyle en el periódico británico The Sun, el que fuera su tercer álbum, lanzado en 2010, es el siguiente en la lista de la futura milmillonaria Taylor para ser regrabado y, de hecho, da a conocer un dato importante: verá la luz antes de que comience la que está llamada a ser la mayor gira de la historia de la música, The Eras Tour.

"Puedo revelar que [Taylor] está preparada para demostrar una vez más que es la persona más trabajadora de toda la industria pues lanzará una reelaboración de su tercer álbum, Speak Now, en los próximos meses", ha afirmado el periodista, añadiendo que hace doce años alcanzó el número 6 en las listas de éxitos, aunque es fácil anticipar que en esta ocasión nuevamente conseguirá llegar hasta arriba en el top.

Boyle cita, además, una fuente anónima que le asegura que aquel trabajo, que contenía éxitos en la carrera de la cantante como los temas Mine, Sparks fly, Back to December o The Story of Us también llevará el subtítulo (Taylor's Version) para diferenciarlo de la obra de 2010.

"Taylor ha estado discretamente trabajando en el estudio para rehacer tanto Speak Now como 1989. Todavía se están ultimando todos los detalles, pero Speak Now (Taylor's Version) debería estar disponible en los próximos meses, antes de que comience su gira mundial", ha declarado.

"Muchos otros artistas se habrían parado para poder disfrutar del increíble éxito que ha supuesto Midnights, pero Taylor está superconcentrada y trabaja las 24 horas del día por y para susn fans", ha asegurado el informante. Como curiosidad cabe destacar que Speak now también será su tercer álbum con la etiqueta (Taylor's Version) tras Fearless y Red.