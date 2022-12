El corto de Taylor Swift se queda fuera de los Oscar

No se puede tener todo en esta vida. Sin ir más lejos, cuando una pasa de 'chica Disney' a cantautora más aclamada de su generación, poniendo de acuerdo a la crítica y al público y teniendo a los medios rendidos ante cada nuevo lanzamiento... pues lo mismo aspirar a convertirse en directora con Oscar es tentar a la suerte. Taylor Swift acaba de comprobarlo.

Decimos esto porque All Too Well, el corto dirigido por 'Tay' en base a su canción homónima, se ha quedado fuera de la preselección para los Oscar 2023. El filme, que aspiraba a pasar la criba junto a otros 81 candidatos, no ha conseguido entrar en la lista de 15 títulos que aspiran a ser nominados.

Eso sí, 'Tay' no puede quejarse: además de servir como promoción para Red (Taylor's Version), la versión regrabada de su elepé 'de madurez' lanzado en 2012, esta película breve protagonizada por Sadie Sink y Dylan O'Brien se ha proyectado en festivales como Tribeca y Toronto, además de acumular visitas a mansalva en YouTube y convertir a su autora en la primera músico que se lleva dos VMA (vídeo del año y mejor dirección) con un clip dirigido por ella misma.

Además, All Too Well fue nominado a un Grammy a mejor videoclip. Y, ya dentro del salseo, reavivó la especulación sobre si el destinatario del tema es Jake Gyllenhaal (con la famosa anécdota de la bufanda que Swift se habría olvidado en casa de Maggie Gyllenhaal, hermana de su expareja).

Swift, eso sí, no conoce la derrota: aunque su corto se haya quedado fuera de la shortlist, la artista sí podrá aspirar a mejor canción original, puesto que la Academia sí ha preseleccionado Carolina, su tema para La chica salvaje. Esta podría acabar compitiendo con temas de Rihanna (Lift Me Up, para Black Panther: Wakanda Forever) y The Weeknd (Nothing Is Lost, para Avatar: El sentido del agua), entre otros pesos pesados del pop actual.

Y, por si lo dudabas, Taylor Swift no ha dicho su última palabra ante la Academia. La cantautora ha anunciado que piensa debutar en largo tras la cámara con un filme escrito también por ella misma, decisión que se corresponde con su fama y poder actuales. Si Barbra Streisand pudo, ella también.

