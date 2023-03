La guía definitiva de la estupidez

Es oficial. Ya se puede contar. Somos idiotas superlativos y contagiosos. En este artículo vas a encontrar una serie de consejos para alcanzar la versión más estúpida de ti mismo. Sigue leyendo porque esta guía definitiva te muestra todo lo que necesitas saber para ser un auténtico tonto. Te mostraremos cómo conseguirlo y te daremos algunos consejos para no salir de la estulticia jamás. ¿Te atreves? ¿Nos acompañas? ¡Vamos!

No leas libros. Lleva mucho trabajo y cansa. Puedes leer alguna vez, pero hazlo en diagonal y con prisa. No escuches a los demás. Siempre te van a decir lo mismo. Los humanos somos seres repetitivos. ¿Cuántas veces habéis contado con los amigos aquello que pasó en aquel bar hace mil años? ¿Cuántas protagonistas de películas españolas se llaman Lucía? Profundizar en algo te convierte en un palizas. No te dejes engañar.

Escucha, lee, sigue a los que piensan como tú. Ellos tienen la razón. Que siempre sean los mismos. Ellos guían tu enfado. Tu humor es suyo.

El estado natural del idiota es el enfado, la desconfianza y la prevención. Siempre hay alguien cerca que te quiere liar. La vida es como una película americana de instituto de los años ochenta. Tienes que defender tu taquilla. No te fíes de nadie. Toma dos o tres dosis diarias de enfado en los medios de comunicación y en la lapidación cotidiana de Twitter. Escucha, lee, sigue a los que piensan como tú. Ellos tienen la razón. Que siempre sean los mismos. Ellos guían tu enfado. Tu humor es suyo.

El principio de Hanlon dice que no eres malo, solo idiota. Sigue esa senda. Mezclate con la tropa. Imita. No crees. No pienses. Llora con las charlas TED y con los filósofos del banco y sus píldoras emotivas con música de piano. Repite la frase, la consigna y el eslogan. Cree en la creencia dominante. Ama el dinero, que es fuente de felicidad y ayuda a retenerla. Mira todo el día el móvil. Activa todas las notificaciones.

Cumple los tópicos. Ve al Starbucks, di, por ejemplo, “red flag”, que ahora está de moda, ponte en el fotocol, habla de comida por el móvil, haz fotos a la comida y súbelas a la red social de moda, ama a tus rutinas como a ti mismo, ahoga el espíritu crítico en la cetosis, ponte una serie y házselo saber a todos. Esto te convertirá en alguien peligroso. Serás un idiota incontrolablemente controlado. Enhorabuena. Sígueme para más consejos.