El tonto de la "red flag"

Ya lleva un tiempo de moda. Empezó en las redes sociales y pasó a la vida real. Aquella metáfora de las líneas rojas de los políticos era ya insoportable, pero esto es peor. La fascinación por lo anglosajón nos asfixia cada vez más. Resulta que ahora se lleva la expresión “red flag” para señalar aquellas actitudes que no nos gustan en los demás. El asunto empezó hace un tiempo para hacer referencia a comportamientos machistas en una relación, pero ahora se ha extendido a todo.

El caldo de cultivo de esta estupidez, como casi siempre, han sido las redes sociales. Hace ya un tiempo que las banderas rojas se asomaron por Twitter y otras redes y lograron infectar algunos cerebros apocados y sedientos de asumir la última tontería para sentirse integrados dentro de algo, sea lo que sea. Después vienen los menos tontos, pero tontos también, que quieren sumarse a la moda y buscan cualquier excusa para meter la frasecita de moda en su discurso.

El efecto final es una codificación de comportamientos presuntamente censurables y una exaltación maniquea del prejuicio.

La bandera roja se ha convertido en un juicio moral, en un señalamiento público de actitudes de todo tipo que acaba por determinar la conducta de las personas más vulnerables y que supone un aburrimiento total. Qué agobio. Ahí van unos ejemplos: los que dicen ni machismo ni feminismo, igualdad, a los que no les gustan las croquetas, los que dicen eso de no soy de derechas ni de izquierdas, no me gustan los gatos, las películas de miedo, los que coleccionan Funkos, etc.

Las marcas publicitarias se suben al carro de la moda y comienzan a utilizar la expresión en sus acciones comerciales. Triste y cutre, como siempre. El efecto final es una codificación de comportamientos presuntamente censurables y una exaltación maniquea del prejuicio. Hay mucho tonto con ganas de meter la expresión o un simple icono de la banderita roja en cualquier frase para sentirse integrado en el rebaño. Las listas de prejuicios convertidas en moda y elevadas a categoría son la última moda. No se puede ser más tonto.