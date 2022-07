Los cargos en inglés: sí se puede (dejar de hacer el imbécil)

Tenemos que ser valientes y echarle valor. A todos nos parece la misma payasada, pero nadie se atreve a decirlo ni a hacerlo. Allá que voy: estamos haciendo el ridículo de un modo lamentable con la denominación de los cargos en las empresas. Si tu empresa es multinacional, trabajas a distancia, tienes oficina en Boston y en California y hablas mucho en inglés, quizá este mensaje no vaya para ti. Pero, ¿Y el resto? Somos la mayoría. ¿Qué estamos haciendo?

¿De verdad eres CEO y Co-founder? ¿De qué? Tu empresa se fundó hace unos meses y facturas menos que un puesto de castañas en agosto. ¿De verdad eres CIO? Nadie sabe lo que significa y lo único que pasa es que eres el menos torpe con las maquinitas. ¿De verdad eres COO? Yo diría que eres el pringado que compra, vende, llama y hace de comercial con cierta dignidad.

Cuando nos toca, nos arrugamos. Es así. Como una despedida de soltero que no nos apetece, como cortar un pastel con una espada o como ponerse una pajarita porque alguien lo indica. Llevar uno de estos nombres en inglés delante de nuestra firma o en la tarjeta es algo que no nos parece muy normal -siempre hacemos bromas para aligerar la conciencia- pero nos lo tragamos porque no tenemos carisma para afrontar la realidad.

"El carisma, la personalidad, la integridad y el saber dónde está uno son actitudes que resultan cada vez más caras"

Y la realidad es muy sencilla: con decir que eres director sobra. Es suficiente con ser delegado de cuenta, subdirector, becario, consejero, director técnico, responsable de tecnología, de expansión o de ventas, supervisor o lo que sea necesario. Tu cargo no necesita tantas palabras y tampoco necesita que estén escritas en inglés. No hay una definición tan precisa en ese idioma sobre tu actividad. Estás haciendo el payaso. Te estás dejando llevar.

El carisma, la personalidad, la integridad y el saber dónde está uno son actitudes que resultan cada vez más caras. Hay que obviar a muchos tontos, a gente crecida que justifica su vacío y su falta de ideas con palabrería anglosajona de medio pelo que precisa de diccionario de repelentes o de una mirada rápida en el buscador de internet. Sí se puede.