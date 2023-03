Altos niveles de cafeína en sangre podrían reducir la grasa corporal y el riesgo de diabetes

Un equipo de investigadores ha relacionado el consumo de cafeína con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y con la reducción de peso y de la masa grasa.

Los resultados han sido aportados por un equipo internacional de investigadores liderado por Susana Larsson, del Instituto de Medicina Ambiental de la Universidad de Estocolmo (Suecia), y sus conclusiones aparecen publicadas en la revista British Medical Journal.

El estudio, realizado con el método de la aleatorización mendeliana con variantes genéticas de casi 10.000 personas, perseguía conocer los efectos casuales de las concentraciones de cafeína en la sangre a largo plazo sobre la adiposidad, la diabetes tipo 2 y las principales enfermedades cardiovasculares, y para ello se centraron en los análisis del índice de masa corporal total, la diabetes tipo 2, la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cardiovasculares.

Y los resultados han arrojado como conclusión que las concentraciones más altas de cafeína están asociados con un índice de masa corporal y una masa grasa más bajos, así como con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2.

Los datos del estudio han apuntado que aproximadamente la mitad del efecto de la cafeína en la diabetes tipo 2 está mediado por la reducción del índice de masa corporal, aunque los investigadores han incidido en la importancia de realizar estudios clínicos a largo plazo.

Hasta ahora, algunos estudios ya habían acreditado que la ingesta de cafeína da como resultado una reducción del peso y de la masa grasa y que el consumo de café estaba también relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, pero la mayoría fueron estudios a corto plazo y observacionales –describían asociaciones sin poder determinar causa-efecto–.

En palabras de Katarina Kos, profesora de la Universidad de Exeter (Reino Unido), "el estudio genético muestra vínculos y posibles beneficios para la salud de las personas con determinados genes a los que se atribuye un metabolismo más rápido del café como rasgo hereditario y, potencialmente, un mejor metabolismo. No estudia ni recomienda beber más café, que no era el objetivo de esta investigación. Y lo que es más importante, al considerar el consumo de café y de bebidas energéticas que contienen cafeína, hay que tener en cuenta la posible compensación negativa por el exceso de calorías en forma de azúcar y grasa de muchas de estas bebidas. Incluso para la opción de aumentar el uso de bebidas con cafeína sin calorías, aún no se ha demostrado un beneficio", explica a Science Media Centre (SMC) España.